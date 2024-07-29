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Жмуденко розгромно програв Фаню на старті Олімпіади

Станіслав Лисак — 29 липня, 13:51
Жмуденко розгромно програв Фаню на старті Олімпіади

Українець Ярослав Жмуденко зазнав поразки від китайця Чженьдон Фаня в другому колі Олімпіади-2024 в настільному тенісі.

Поєдинок завершився з розгромним рахунком 4:0 (11:6, 11:4, 11:7, 11:2)

Для Жмуденка ці Оілмпійські ігри стали другими в кар'єрі. Раніше він виступав у Лондоні у 2012 році, де поступився в першому колі змагань.

У турнірі з настільного тенісу на Іграх у Парижі від України залишилася лише одна представниця — Маргарита Песоцька, яка зіграє проти румунки Бернадетте Шоч в 1/16 фіналу. Нагадаємо, напередодні інша українка Соломія Братейко зазнала поразки на старті Олімпіади-2024.

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