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Куліш не зміг пройти у фінал кульової стрільби з гвинтівки

Владислав Уткін — 28 липня, 14:39
Куліш не зміг пройти у фінал кульової стрільби з гвинтівки

Українець Сергій Куліш не зміг пробитися у фінал у чоловічій кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів на Олімпіаді-2024.

Куліш виконав 6 серій пострілів та набрав загалом 627,4 очка. У заліку він посів 27 місце, яке не дозволило пройти у вирішальний раунд турніру. Путівки отримали вісім найкращих спортсменів.

Зазначимо, що Куліш є четвертим українським стрільцем, який стартував на Олімпійських іграх-2024. У перший змагальний день Віктор Банькін, Павло Коростильов та Олена Костевич не змогли пройти у фінал у своїх дисциплінах.

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