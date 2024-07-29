Південна Корея здобула золото з командної стрільби з лука на Олімпіаді-2024
Чоловіча команда Південної Кореї зі стрільби з лука перемогла на Олімпійських іграх-2024.
У фіналі корейські лучники перемогли команду Франції — 5:1. Бронзу здобула команда Туреччини, яка виявилась сильнішою за Китай (6:2).
1. 🥇 Південна Корея
2. 🥈 Франція
3. 🥉 Туреччина
Напередодні жіноча команда Південної Кореї завоювала 10-те поспіль золото Олімпіади.
Нагадаємо, чоловіча та жіноча збірна України зі стрільби з лука не змогла кваліфікуватися на ОІ в Парижі. "Синьо-жовтих" представить Вероніка Марченко, яка виступить в особистому жіночому турнірі.
Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.