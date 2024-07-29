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Південна Корея здобула золото з командної стрільби з лука на Олімпіаді-2024

Олександр Булава — 29 липня, 19:13
Південна Корея здобула золото з командної стрільби з лука на Олімпіаді-2024

Чоловіча команда Південної Кореї зі стрільби з лука перемогла на Олімпійських іграх-2024.

У фіналі корейські лучники перемогли команду Франції — 5:1. Бронзу здобула команда Туреччини, яка виявилась сильнішою за Китай (6:2).

1. 🥇 Південна Корея

2. 🥈 Франція

3. 🥉 Туреччина

Напередодні жіноча команда Південної Кореї завоювала 10-те поспіль золото Олімпіади.

Нагадаємо, чоловіча та жіноча збірна України зі стрільби з лука не змогла кваліфікуватися на ОІ в Парижі. "Синьо-жовтих" представить Вероніка Марченко, яка виступить в особистому жіночому турнірі.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

Стрільба з лука Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024

Стрільба з лука

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