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Визначилася суперниця Харлан в 1/4 фіналу Олімпіади у Парижі

Денис Шаховець — 29 липня, 15:50
Визначилася суперниця Харлан в 1/4 фіналу Олімпіади у Парижі

Зіркова українська фехтувальниця Ольга Харлан дізналася наступну суперницю в особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх 2024.

В 1/4 фіналу Харлан протистоятиме 29-річна угорка Анна Мартон. Поєдинок відбудеться 29 липня та розпочнеться о 16:55 за київським часом.

У 2019 році Мартон стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи, програвши у півфіналі саме Ользі.

На шляху до чвертьфіналу 32-річна українка в 1/16 впевнено перемогла Шіхомі Фукусіму з Японії, а в 1/8 розгромила ексросіянку Анну Башту.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008 (командний турнір), а також бронзовою призеркою Лондона-2012 та Ріо-2016 (індивідуальні змагання). Крім того, в українки є срібна медаль командного турніру в Ріо-2016.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Олімпіади-2024 партнерки Харлан по збірній України Олена Кравацька та Аліна Комащук зазнали поразок та припинили боротьбу за особисті нагороди Парижа.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.

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Ольга Харлан

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