Харлан виграла для України першу медаль на Олімпійських іграх у Парижі

Українська фехтувальниця Ольга Харлан провела завершальний поєдинок в особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх 2024.

У бронзовому фіналі зіркова шаблістка, програючи по ходу зустрічі 5:11, здобула фантастичку вольову перемогу в один укол над Чой Су Йон із Південної Кореї (15:14), вигравши для України першу медаль у Парижі-2024.

До цього Харлан в 1/16 впевнено перемогла Шіхомі Фукусіму з Японії, в 1/8 розгромила ексросіянку Анну Башту, а у чвертьфіналі без проблем здолала угорку Анну Мартон.

Єдиної поразки Ользі завдала віцелідерка світового рейтингу FIE Сара Бальзер із Франції, яка о 22:45 у фіналі фехтуватиме за золото зі своєю землячкою Манон Брюне.

Для Харлан це третя особиста бронзова нагорода після Лондона-2012 та Ріо-2016. Також в Ольги є дві командні олімпійські медалі — золота з Пекіна-2008 та срібна з Ріо-2016. Крім того, Харлан — друга після Яни Клочкової українка, в якої загалом п'ять медалей Олімпійських ігор.

У Парижі 32-річна українка матиме шанс виграти ще одну командну нагороду. Турнір жіночих збірних у шаблі розпочнеться 3 серпня о 14:00 за Києвом, у чвертьфіналі українкам протистоятимуть італійки.

Нагадаємо, партнерки Ольги Харлан по збірній України Олена Кравацька та Аліна Комащук зазнали поразок в 1/16 фіналу Олімпіади-2024. А напередодні хлопець Харлан став бронзовим призером чоловічого особистого турніру на Іграх у Парижі.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.