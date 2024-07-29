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Харлан будет фехтовать с экс-россиянкой в 1/8 финала Парижа-2024

Денис Шаховець — 29 июля, 13:39
Харлан будет фехтовать с экс-россиянкой в 1/8 финала Парижа-2024

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая сегодня уверенно победила Шихоми Фукусиму из Японии в стартовом поединке, узнала следующую соперницу в личном турнире саблисток на Олимпийских играх 2024.

В 1/8 финала 32-летней украинке будет противостоять 28-летняя Анна Башта из Азербайджана. Соперница Ольги является вице-чемпионкой мира и чемпионкой Европы 2022 года. Поединок начнется 29 июля в 15:05 по Киеву.

Отметим, что до 2019 года Анна Башта представляла Россию, где она родилась, а пять лет назад сменила спортивное гражданство.

Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой Пекина-2008 (командный турнир), а также бронзовым призером Лондона-2012 и Рио-2016 (индивидуальные соревнования). Кроме того, у украинки есть серебряная медаль командного турнира в Рио-2016.

Напомним, в 1/16 финала Олимпиады-2024 партнерши Харлан по сборной Украины Елена Кравацкая и Алина Комащук потерпели поражения и прекратили борьбу за личные награды Парижа.

Чемпион проводит текстовую трансляцию третьего соревновательного дня Олимпийских игр 2024.

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