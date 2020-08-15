Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр

Шахтар втретє зіграє в півфіналі Ліги Європи (Кубку УЄФА)

Джерело - Чемпіон.

17 серпня о 22:00 донецький Шахтар зіграє проти міланського Інтера в півфіналі Ліги Європи. Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

⏳ | COUNTDOWN#InterShakhtar -2: insieme siamo più forti. Fate sentire il vostro attaccamento alla squadra #InterFans 👊 pic.twitter.com/ie1vAfiuF1 — Inter (@Inter) August 15, 2020

На думку Дарійо Срни гравець Інтера Ромелу Лукаку є одним з найкращих нападників Європи.

Конте підбирає склад Інтера спеціально під гру з Шахтарем.

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо у спілкуванні з FootBoom поділився очікуваннями від матчу Шахтаря з Інтером в ЛЄ. "Попереду на Шахтар чекає дуже серйозний суперник - Інтер. Але, якщо гірники збережуть настрій, будуть настільки ж цілеспрямованими і послідовними у виконанні тренерської установки, не здивуюся, якщо саме Шахтар виявиться у фіналі Ліги Європи", - сказав Сабо. Півзахисник Інтера Роберто Гальярдіні поділився очікуваннями від матчу з Шахтарем. "У Шахтаря технічніші нападники, ніж у Байєра, дуже швидкі, з ними можуть виникнути проблеми. Проте ми знаємо, як створити проблеми супернику. Стадія складається з одного матчу, тому потрібно підходити до поєдинку з повною відповідальністю. У нас є все необхідне, щоб пройти далі", – цитує Гальярдіні видання Sky Sport Italia.

Футболісти, тренерський штаб і персонал Шахтаря отримали відповіді ПЛР-тестів на коронавірус напередодні півфіналу Ліги Європи з Інтером. Результати тестування негативні. Таким чином, гірники продовжують планомірну підготовку до матчу проти Інтера.

Цікавий факт. Інтер наближається до рекорду. Італійська команда забила 106 голів у всіх змаганнях у 2019/20 роках. І може перевершити планку у 107 забитих голів, яку встановили у 2006/07 та 1950/51 роках, що є рекордом за один рік з часів існування Серії А (з 1929/30 років).

Тренування команди Інтер:

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Ogni attimo in allenamento è un'occasione per crescere e migliorare! Anche il passaggio tra un esercizio e l'altro... 👇 pic.twitter.com/q2oHfE5wjW — Inter (@Inter) August 14, 2020

Захисник Інтера Дієго Годін - про команду Шахтар. "Ми добре знаємо команду Луїша Каштру, ми бачили матч проти Базеля, і ми вивчали відео. Вони люблять тримати м'яч, опускаються і починають заново, багато використовують фланги. Вони мають якість, і нам доведеться добре грати, коли тиснутимемо на них", - зазначив Годін.

🎙️ | INTERVISTA@diegogodin in esclusiva a @Inter_TV: "Siamo un bel gruppo, lo siamo sempre stato. Ho lavorato al massimo per tradurre sul campo le indicazioni del mister" 👇 https://t.co/eQSKPTxDzZ — Inter (@Inter) August 14, 2020

Пропонують незвичайний перегляд матчу Шахтар - Інтер:

Так футбол ти ще ніколи не дивився! 😎@parimatch_ua та #Шахтар запрошують разом подивитися матч півфіналу Ліги Європи #ІнтерШахтар на вертолітному майданчику в Києві 🤩



17 серпня, 21:30. Київ, КВЦ "Парковий" (Паркова дорога, 16а). Придбати квитки: https://t.co/4nKrtw1zL2. pic.twitter.com/NBo5nN8Yd7 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 14, 2020

Гірники продовжують підготовку до матчу:

На думку наставника Динамо Мірчи Луческу у донецького Шахтаря є хороші шанси виграти Лігу Європу сезону 2019/2020 років.

Шахтар до останнього туру зберігав шанси на вихід з групи С у Лізі чемпіонів. Щоб потрапити в плей-оф, потрібно було обіграти в Харкові Аталанту. Замість цього гірники програли 0:3 і залишилися на третьому місці. В 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар здолав іншого колишнього учасника Ліги чемпіонів Бенфіку (2:1 вдома, 3:3 в гостях). У наступному раунді чемпіон України двічі обіграв Вольфсбург. Спочатку з рахунком 2:1 в Німеччині, а потім 3:0 в Києві, забивши три м'ячі на останніх хвилинах. А в 1/4 фіналу гірники розгромили Базель (4:1) - в Гельзенкірхені відзначилися Жуніор Мораес, Тайсон, Алан Патрік (пенальті) і Додо.

Інтер потрапив до Ліги Європи з групового етапу Ліги чемпіонів, де фінішував на третьому місці у квартеті з Барселоною і дортмундською Боруссією. В 1/16 фіналу міланці двічі переграли чемпіона Болгарії Лудогорець (2:0 в гостях, 2:1 вдома). Дві наступні стадії Інтер грав уже в форматі одного матчу в Німеччині. У Гельзенкірхені італійці з рахунком 2:0 перемогли Хетафе, а у чвертьфіналі в Дюссельдорфі здолали Баєр - 2:1.

У Дюссельдорфі в півфіналі зійдуться два колишні володарі Кубка УЄФА, які в нинішньому розіграші Ліги Європи не зазнали жодної поразки.

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко висловив думку про Інтер. "А що тут говорити? У півфіналі залишилися серйозні клуби. Будемо переглядати їхні матчі, розбирати гру. Але і у нас дуже сильна команда. Думаю, ми можемо грати з будь-яким суперником на рівних", - зазначив Матвієнко.

Чи зупинить Шахтар італійську машину під назвою Інтер? Відповідь на це питання дасть лише матч. Аналітики Parimatch проаналізували становище команд та дали прогноз на матч.

Раніше Інтер і Шахтар в єврокубках зустрічалися в одному сезоні. Це сталося у третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів-2005/06. У Донецьку з рахунком 2:0 переміг Інтер, а в Мілані команди зіграли внічию - 1:1. Шахтарем тоді керував Мірча Луческу.

Футболісти донецького Шахтаря готуються до матчу з Інтером:

Колишній наставник Ювентуса і Мілана Фабіо Капелло вважає Інтер фаворитом у матчі з Шахтарем.

На думку колишнього захисника Шахтаря Артема Федецького матч з Інтером буде маленьким фіналом для гірників.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін оцінив шанси команди у матчі з Інтером.

У наставника Інтера Антоніо Конте залишаються напружені відносини з керівництвом клубу і фахівець може покинути команду. Його доля вирішиться за підсумками матчу з Шахтарем.

Інтер нещодавно підписав трирічний контракт з Алексісом Санчесом і практично відразу чилієць отримав травму. У нападника проблеми з колінним сухожиллям. Терміни відновлення поки що невідомі, але з великою часткою ймовірності він пропустить зустріч з Шахтарем.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи Шахтар впевнено переграв Базель (4:1), а Інтер був сильнішим за Баєр (2:1).