Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр

Джерело - Чемпіон.
17 серпня о 22:00 донецький Шахтар зіграє проти міланського Інтера в півфіналі Ліги Європи. Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.
Футболісти донецького Шахтаря готуються до матчу з Інтером:
Время тренировки в Германии 🇩🇪— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 13, 2020
Фокусируемся на полуфинале @EuropaLeague #ИнтерШахтер! #UEL pic.twitter.com/A5n5zi3jlA
Все мысли о полуфинале @EuropaLeague!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 13, 2020
💪🏻 Готовимся к матчу с «Интером» в Германии. #UEL #ИнтерШахтер
Смотрите все фото с тренировки: https://t.co/OJ7BGVjD6V. pic.twitter.com/J4dryMqJvV
Колишній наставник Ювентуса і Мілана Фабіо Капелло вважає Інтер фаворитом у матчі з Шахтарем.
На думку колишнього захисника Шахтаря Артема Федецького матч з Інтером буде маленьким фіналом для гірників.
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін оцінив шанси команди у матчі з Інтером.
У наставника Інтера Антоніо Конте залишаються напружені відносини з керівництвом клубу і фахівець може покинути команду. Його доля вирішиться за підсумками матчу з Шахтарем.
Інтер нещодавно підписав трирічний контракт з Алексісом Санчесом і практично відразу чилієць отримав травму. У нападника проблеми з колінним сухожиллям. Терміни відновлення поки що невідомі, але з великою часткою ймовірності він пропустить зустріч з Шахтарем.
🏥 | INFORME— Inter (@Inter_es) August 12, 2020
La situación de @Alexis_Sanchez 👉 https://t.co/uzQPbshnQQ
Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи Шахтар впевнено переграв Базель (4:1), а Інтер був сильнішим за Баєр (2:1).