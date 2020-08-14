Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр

Шахтар втретє зіграє ав півфіналі Ліги Європи (Кубку УЄФА)

Джерело - Чемпіон.

17 серпня о 22:00 донецький Шахтар зіграє проти міланського Інтера в півфіналі Ліги Європи. Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Футболісти донецького Шахтаря готуються до матчу з Інтером:

Колишній наставник Ювентуса і Мілана Фабіо Капелло вважає Інтер фаворитом у матчі з Шахтарем.

На думку колишнього захисника Шахтаря Артема Федецького матч з Інтером буде маленьким фіналом для гірників.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін оцінив шанси команди у матчі з Інтером.

У наставника Інтера Антоніо Конте залишаються напружені відносини з керівництвом клубу і фахівець може покинути команду. Його доля вирішиться за підсумками матчу з Шахтарем.

Інтер нещодавно підписав трирічний контракт з Алексісом Санчесом і практично відразу чилієць отримав травму. У нападника проблеми з колінним сухожиллям. Терміни відновлення поки що невідомі, але з великою часткою ймовірності він пропустить зустріч з Шахтарем.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи Шахтар впевнено переграв Базель (4:1), а Інтер був сильнішим за Баєр (2:1).