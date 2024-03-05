Українська екс-телеведуча відмовилась продовжувати копати ями для могил у Швеції

Ірина Литвин-Комаровська вже майже два роки мешкає у Швеції як українська біженка

Джерело - Чемпіон.

Свого часу Ірина Литвин-Комаровська працювала ведучою на ТРК Ера та програми “Спорт-репортер” на Новому каналі. Війна докорінно змінила її життя.

Будинок її родини в Ірпені, який вони з чоловіком побудували за три роки до повномасштабної війни, було знищено російськими окупантами, а вона з донькою транзитом через Румунію як українська біженка потрапила до Швеції, де довгий час жила в родині місцевих фермерів.

З середини квітня до середини жовтня 2023 року українці довелося працювати на дуже специфічній роботі - на найбільшому кладовищі міста, в якому вона живе. Ірина копала ями для могил - урн із прахом. 8-годинний робочий день починався о 7-й ранку, а зарплата складала близько 2000 євро.

“Я отримала запрошення від кладовища працювати там наступний літній сезон, - розповіла Ірина Литвин-Комаровська. - Роботодавці надсилають запрошення тим працівникам, які їм сподобалися у роботі. Зараз я не маю роботи, для того, щоб вижити, вона потрібна мені. Біженці зазвичай "не розкидаються" роботою, погоджуються на будь-яку. Яле я сказала тверде "Ні". Це було нереально важко для мене морально. Бо в Україні зараз стільки смертей, а я по 8 годин кожного дня знаходилася поміж могил. Думала, що збожеволію”.

Ще минулого року Ірина відкрила власний блог, у якому українською мовою розповідає про цікавинки Швеції.

Максим Розенко, Чемпіон

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