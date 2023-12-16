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Прощавай, королю штрафних ударів! Рік тому не стало Синиші Михайловича

Сьогодні 18:38 Андрій Дунець 1901 0
Прощавай, королю штрафних ударів! Рік тому не стало Синиші Михайловича
#Болонья, #Інтер, #Лаціо, #Михайлович, #Рома, #Сампдорія, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

16 грудня 2022-го після тривалої боротьби з лейкемією пішов із життя знаменитий сербський футболіст та тренер Синиша Михайлович. Йому було лише 53 роки.

"Я завжди дивився на воротарів до останньої секунди, аж до удару. Якщо розумів, що голкіпер збирається стрибати в дальній кут, прикритий стінкою, то ловив його на протиході, потужно посилаючи м'яч у кут. Якщо він залишався на місці, я сповільнювався та бив над стінкою. Я міг святкувати в момент удару, бо розумів, чим усе закінчиться. Я бив по-різному: трьома пальцями, з носка, щічкою, шведою. Моя нога – неначе пензель художника. З будь-якої точки поля: ліворуч, праворуч, по центру. Що далі від воріт, то краще".

Прочитавши цю цитату Михайловича, ви, мабуть, уже все зрозуміли: він був справжнім майстром виконання стандартів. Королем! Годі й казати – Синиші належить рекорд Серії А за кількістю голів зі штрафних ударів (28).

За часів славетної кар'єри футболіста Синиша устиг пограти за такі відомі бренди, як Црвена Звезда, Рома, Сампдорія, Лаціо, Інтер та збірна Югославії. В ролі наставника встиг попрацювати, зокрема, в Болоньї, Фіорентині, Мілані, Торіно та збірній Сербії.

Насолодімося 14 хвилинами вічної майстерності нетипового захисника.

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