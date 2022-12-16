Джерело - Чемпіон.

16 грудня 2022-го після тривалої боротьби з лейкемією у 53-річному віці пішов із життя знаменитий сербський футболіст та тренер Синиша Михайлович. Згадуємо його потужний удар по воротах Олександра Шовковського.

Це сталося під час матчу Ліги чемпіонів-1999/00 між Лаціо та київським Динамо. Михайлович був справжнім королем штрафних, тож удвічі почеснішим є те, що українець Шовковський зміг потягнути той постріл.

Відео

Додамо, що у згаданому поєдинку переміг Лаціо з рахунком 2:1.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua