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Ретро дня: суперсейв Шовковського після потужного штрафного удару Михайловича в матчі Лаціо - Динамо

Сьогодні 22:16 Андрій Дунець 278 0
Ретро дня: суперсейв Шовковського після потужного штрафного удару Михайловича в матчі Лаціо - Динамо
#Лаціо, #Михайлович, #Олександр Шовковський, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

16 грудня 2022-го після тривалої боротьби з лейкемією у 53-річному віці пішов із життя знаменитий сербський футболіст та тренер Синиша Михайлович. Згадуємо його потужний удар по воротах Олександра Шовковського.

Це сталося під час матчу Ліги чемпіонів-1999/00 між Лаціо та київським Динамо. Михайлович був справжнім королем штрафних, тож удвічі почеснішим є те, що українець Шовковський зміг потягнути той постріл.

Відео

Додамо, що у згаданому поєдинку переміг Лаціо з рахунком 2:1.

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