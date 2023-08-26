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Зірка Тоттенгема неспортивно зрубав Забарного в центрі поля: відео грубого фолу Рішарлісона

Бразилець отримав лише жовту картку
Сьогодні 17:54 Андрій Дунець 464 0
Зірка Тоттенгема неспортивно зрубав Забарного в центрі поля: відео грубого фолу Рішарлісона
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Ілля Забарний, #Тоттенгем, #Рішарлісон

Джерело - Чемпіон.

Ілля Забарний став жертвою невиправданої агресії з боку Рішарлісона в матчі 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Борнмутом та Тоттенгемом.

На 54-й хвилині нападник "шпор" не зміг прийняти м'яч у центрі поля, після чого спересердя виконав грубий підкат ззаду проти українського захисника господарів.

Арбітр розцінив цей неспортивний фол лише жовтою карткою.

Відео

У підсумку Тоттенгем виграв поєдинок із рахунком 2:0 завдяки голам Джеймса Меддісона та Деяна Кулушевські.

Нагадаємо, у червні Забарний одружився з чарівною дівчиною Ангеліною, з якого доля звела його ще за шкільною партою.

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