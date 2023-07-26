Забарний у відчайдушному шпагаті врятував Борнмут від пропущеного гола після удару з 2 метрів - ВІДЕО

Щоправда, за мить до цього він "пробивав" по власних воротах

Джерело - Чемпіон.

Ілля Забарний продемонстрував усю свою відчайдушність захисника у товариському матчі між Борнмутом та Саутгемптоном.

Українець з'явився на полі на 67-й хвилині.

Невдовзі після виходу на заміну футболіст збірної України в одному з епізодів примудрився спочатку, вимушено "пробивши" по власних воротах, стати антигероєм, а відразу після цього, заблокувавши добивання суперника впритул, - героєм.

Відео

Not sure what is better here...



Neto's save or Illia's block?! 😨 pic.twitter.com/9Wr3R8xVWn — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 26, 2023

"Навіть не знаємо, що тут краще: Сейв Нето чи блок Іллі?!" - написав офіційний твіттер-акаунт Борнмута, коментуючи цей момент.

Зокрема завдяки такій карколомній дії свого оборонця "вишні" святкували перемогу з рахунком 3:2.

Нагадаємо, минулого місяця Забарний одружився з чарівною дівчиною Ангеліною, з якого доля звела його ще за шкільною партою.

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