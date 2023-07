Забарний у відчайдушному шпагаті врятував Борнмут від пропущеного гола після удару з 2 метрів - ВІДЕО

Ілля Забарний продемонстрував усю свою відчайдушність захисника у товариському матчі між Борнмутом та Саутгемптоном.

Українець з'явився на полі на 67-й хвилині.

Невдовзі після виходу на заміну футболіст збірної України в одному з епізодів примудрився спочатку, вимушено "пробивши" по власних воротах, стати антигероєм, а відразу після цього, заблокувавши добивання суперника впритул, - героєм.

Not sure what is better here...



Neto's save or Illia's block?! 😨 pic.twitter.com/9Wr3R8xVWn