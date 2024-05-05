Капітан жіночої збірної України підписала нову угоду з іспанським топклубом

Джерело - Чемпіон.

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова продовжила контракт з Валенсією. Нова угода розрахована на один сезон.

Про це іспанський клуб повідомив у своєму Instagram.

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32-річна дніпрянка виступає за «кажанів» з початку 2024 цього року. Аліна взяла участь у чотирьох матчах жіночої Євроліги, її середня результативність у цьому турнірі — 10,3 очка, майже 2 підбирання, 2,3 передачі та 1,3 відновлення за гру.

Наразі Валенсія претендує на перший требл у своїй історії. Команда вже виграла Суперкубок та Кубок Іспанії, а тепер бореться за вихід у фінал національного чемпіонату. Ягупова стала MVP першої півфінальної зустрічі проти Сарагоси, в якій оформила 25 очок, зробила 5 підбирань та віддала 1 передачу.