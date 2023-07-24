Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою

У молодого футболіста все добре не лише на футбольному полі

Джерело - Чемпіон.

Ілля Забарний, перейшовши взимку 2023-го з Динамо в англійський Борнмут, став найдорожчим трансфером київського клубу в історії. А вже влітку одружився. З цієї нагоди знайомимось із його прекрасною дружиною Ангеліною.

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Дівчині – 21 рік, вони з Іллею є ровесниками, тож не дивно, що навіть навчалися в одному класі. Втім, до Києва, рідного міста Забарного, Ангеліна переїхала лише в 14 (вона сама із Хмельницького). Пізніше поступила в КНУ ім. Тараса Шевченка в інституті філології, де почала вивчати англійську, французьку та іспанську.

Саме репетитор з англійської тепер точно не завадить Іллі.

Ілля освідчився Ангеліні восени 2022-го, після 5 років знайомства.

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