Ягодка проти хлопця Харлан: стали відомі суперники українців на Гран-прі в Сеулі

Джерело - Федерація фехтування України.
П’ятеро українських фехтувальників змогли кваліфікуватися до основної сітки Гран-прі в Сеулі, Південна Корея.
Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Андрій Ягодка вже дізналися імена своїх суперників та час початку сутичок, які відбудуться в понеділок, 6 травня.
Розклад поєдинків українців у першому колі Гран-прі в Сеулі
- 03:15 Андрій Ягодка проти Луїджі Самеле (Італія)
- 04:10 Ольга Харлан проти Каріни Доспай (Казахстан)
- 04:10 Юлія Бакастова проти Анни Мартон (Угорщина)
- 04:25 Аліна Комащук проти Сесілії Бердер (Франція)
- 04:40 Олена Кравацька проти Ренати Катони (Угорщина)
Зазаначимо, що Луїджі Самеле зустрічається з Ольгою Харлан.
Напередодні українські рапіристки встановили історичне досягнення на Кубку світу в Гонконзі.