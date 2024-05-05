Ягодка проти хлопця Харлан: стали відомі суперники українців на Гран-прі в Сеулі

Джерело - Федерація фехтування України.

П’ятеро українських фехтувальників змогли кваліфікуватися до основної сітки Гран-прі в Сеулі, Південна Корея.

Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Андрій Ягодка вже дізналися імена своїх суперників та час початку сутичок, які відбудуться в понеділок, 6 травня.

Розклад поєдинків українців у першому колі Гран-прі в Сеулі

03:15 Андрій Ягодка проти Луїджі Самеле (Італія)

04:10 Ольга Харлан проти Каріни Доспай (Казахстан)

04:10 Юлія Бакастова проти Анни Мартон (Угорщина)

04:25 Аліна Комащук проти Сесілії Бердер (Франція)

04:40 Олена Кравацька проти Ренати Катони (Угорщина)

Зазаначимо, що Луїджі Самеле зустрічається з Ольгою Харлан.

Напередодні українські рапіристки встановили історичне досягнення на Кубку світу в Гонконзі.