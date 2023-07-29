Головне
Харлан кваліфікувалася на Олімпіаду-2024 рішенням МОК
Вчора 18:48 1309
Збірна Швеції розгромила Італію, Франція перемогла Бразилію: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:07 393
Судаков пропустить початок сезону
Сьогодні 11:23 353
Полісся переграло Верес у дебютному матчі в УПЛ
Вчора 21:35 880
Ювентус - виключений з Ліги конференцій
Вчора 20:47 938
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан
Вчора 20:33 1839
НОК України звернувся до Баха щодо дискваліфікації Харлан
Вчора 20:01 517
Ферстаппен виграв кваліфікацію у Бельгії, але стартуватиме з 6 місця
Вчора 19:30 437
Карпати перемогли Хуст, Лівий берег розгромив Гірник-Спорт: результати матчів 1 туру Першої ліги
Вчора 19:15 1023
Оболонь та Колос розписали мирову в першому матчі УПЛ сезону 2023/2024
Вчора 18:57 474
Блоги
Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО
Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:48 5842 4
Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій
Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій Андрій Дунець
27.07.2023 23:17 6250
Безус забив 2 голи-красені зі штрафного та оформив хет-трик у матчі Ліги конференцій - ВІДЕО
Безус забив 2 голи-красені зі штрафного та оформив хет-трик у матчі Ліги конференцій - ВІДЕО Андрій Дунець
27.07.2023 21:40 2872
Харлан відмовилась тиснути руку росіянці після перемоги над нею, ризикувавши бути дискваліфікованою з ЧС - ВІДЕО
Харлан відмовилась тиснути руку росіянці після перемоги над нею, ризикувавши бути дискваліфікованою з ЧС - ВІДЕО Андрій Дунець
27.07.2023 13:15 1635 1
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ Андрій Дунець
27.07.2023 12:11 3403
Забарний у відчайдушному шпагаті врятував Борнмут від пропущеного гола після удару з 2 метрів - ВІДЕО
Забарний у відчайдушному шпагаті врятував Борнмут від пропущеного гола після удару з 2 метрів - ВІДЕО Андрій Дунець
26.07.2023 17:46 5510
Андрій Стріхарський підтримав матчеву зустріч між молодими боксерами Черкаської та Одеської областей
Андрій Стріхарський підтримав матчеву зустріч між молодими боксерами Черкаської та Одеської областей Юрко Юрченко
25.07.2023 15:36 520
Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа
Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа Андрій Дунець
25.07.2023 13:29 2387
Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою
Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою Андрій Дунець
24.07.2023 20:44 28187
Лунін виконав блискучий сейв після удару Жіру з 6 метрів у матчі Реал – Мілан - ВІДЕО
Лунін виконав блискучий сейв після удару Жіру з 6 метрів у матчі Реал – Мілан - ВІДЕО Андрій Дунець
24.07.2023 12:45 27687
Легендарний гравець Динамо показав фото з першого бойового завдання на фронті
Легендарний гравець Динамо показав фото з першого бойового завдання на фронті 🔥🔥🔥
24.07.2023 11:47 1209
Мудрик забив перший гол за Челсі: відео фантастичного удару українця з-за меж штрафного
Мудрик забив перший гол за Челсі: відео фантастичного удару українця з-за меж штрафного Андрій Дунець
23.07.2023 12:14 2645
Мессі забив переможний супергол зі штрафного в дебютному матчі за Інтер і тепло відсвяткував із Кривцовим - ВІДЕО
Мессі забив переможний супергол зі штрафного в дебютному матчі за Інтер і тепло відсвяткував із Кривцовим - ВІДЕО Андрій Дунець
22.07.2023 10:55 3992
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
21.07.2023 15:49 345777
Зінченко вразив партнерів по Арсеналу своєю технікою, а трибуни у США влаштували українцю овацію - ВІДЕО
Зінченко вразив партнерів по Арсеналу своєю технікою, а трибуни у США влаштували українцю овацію - ВІДЕО Андрій Дунець
21.07.2023 15:46 34029
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Дмитро Копій
21.07.2023 15:38 164439 1
21 липня виповнилося б 64 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову
21 липня виповнилося б 64 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову Андрій Твердохліб
21.07.2023 12:50 4049
Батя в зданії: 5 років тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі
Батя в зданії: 5 років тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі Андрій Твердохліб
21.07.2023 12:30 4209
Яремчук забив 6 голів у одній грі: відео феєрії українця в матчі за Брюгге
Яремчук забив 6 голів у одній грі: відео феєрії українця в матчі за Брюгге Андрій Дунець
19.07.2023 22:45 20523
Динамо швидко відкрило рахунок у грі з зірковим Аль-Хілялем на зборах: відео гола Буяльського
Динамо швидко відкрило рахунок у грі з зірковим Аль-Хілялем на зборах: відео гола Буяльського Андрій Дунець
19.07.2023 19:47 4097
Прямі трансляції

Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО

Сьогодні 14:48 Valeriy Ruchka 5847 4
Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО
#Мірча Луческу, #Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

29 липня 2022 року легендарному румунському тренерові Шахтаря та Динамо - Мірчі Луческу - виповнюється 78 років.

А 6 листопада 2006 року під час матчу 13-го туру чемпіонату України з футболу на стадіоні імені Лобановського в Києві літала плетена сіра шапка і пролунало знамените "Браво, Федерація". З уст невдоволеного тренера.

Луческу тоді розгнівило цілком заслужене вилучення оборонця Дмитра Чигринського наприкінці першого тайму. Взагалі ж червоних карток у цій грі було три – у динамівців не завершив гри Артем Мілевський, а Даріо Срна отримав вилучення за те, що кричав на суддю вже після фінального свистка.

Шахтар програв той матч 0:1 – на 73-й хвилині єдиний м’яч з передачі Валентина Белькевича забив Максим Шацьких. 

"Чемпіонат України зганьбився!" – сказав на післяматчевій пресконференції румунський тренер

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан FIE призупинила дискваліфікацію Харлан 1839
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 5952
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 15803
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 3930
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів 3487
Верес - Полісся: де дивитися матч УПЛ Верес - Полісся: де дивитися матч УПЛ 5234
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 37902 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 20192
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 268198
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 115903
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11968
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14161 2