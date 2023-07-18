Вітання від фанатів Динамо Київ: український воїн на фронті спалив шарф російського клубу - ВІДЕО 🔥🔥🔥

Джерело - Чемпіон.

Військові ЗСУ знайшли найкраще застосування трофейній символіці російського футбольного клубу "зеніт".

Один із наших захисників, уболівальник київського Динамо, на камеру підпалив "розу" (так у фанатському середовищі називають клубні шарфи - прим.) команди зі санкт-петербурга.

"Вітання від фанатів Динамо Київ. Горить… Команда з фінської калюжі, з боліт, коротше. Як то кажуть, хто вболіває за Зеніт, у того не стоїть" - таке повідомлення передав окупантам воїн.

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Нагадаємо, раніше цього місяця Динамо офіційно засудило поїздку турецького Фенербахче до росії на товариський турнір за участю зеніта.

А днями з фронту прилетіла трагічна звістка: в бою загинув давній уболівальник Динамо - Микола Кузнецов.

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