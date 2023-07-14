Українські військові привітали Ярмоленка з поверненням в Динамо

Українські військові привітали вінгера Динамо Андрія Ярмоленка з поверненням до київської команди.

Про це повідомляє пресслужба Динамо.

"Ярмола, братику, вітаємо з поверненням додому! Вболівальники Динамо Київ вже зачекались на тебе і дуже раді твоєму поверненню. Ми чекаємо золоті медалі у Києві і Лігу чемпіонів. Yarmola, the king of Ukraine. Слава Україні!" - сказали українські військові.