У бою під Бахмутом загинув ультрас Динамо

У бою під Бахмутом своє життя за Україну віддав ультрас київського Динамо Микола Кузнецов.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

"Трагічні звістки продовжують надходити з гарячих напрямків фронту, де наші відважні герої боронять рідні землі від жорстоких рашистських загарбників.

У бою з ворогом 12 липня загинув давній уболівальник Динамо Микола Кузнецов, якого у фанатських колах усі знають як "Кузю". В минулому він був представником колективу "Солянка БС" та активно брав участь у житті динамівської трибуни. Микола боронив нашу державу від московитських окупантів у складі 3 ОШБр. Загинув як воїн під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять герою, назавжди в строю!", – йдеться у повідомленні.