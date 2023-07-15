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У бою під Бахмутом загинув ультрас Динамо

Трагічна звістка з фронту
Сьогодні 13:22 244 0
У бою під Бахмутом загинув ультрас Динамо
#Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

У бою під Бахмутом своє життя за Україну віддав ультрас київського Динамо Микола Кузнецов.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

"Трагічні звістки продовжують надходити з гарячих напрямків фронту, де наші відважні герої боронять рідні землі від жорстоких рашистських загарбників.

У бою з ворогом 12 липня загинув давній уболівальник Динамо Микола Кузнецов, якого у фанатських колах усі знають як "Кузю". В минулому він був представником колективу "Солянка БС" та активно брав участь у житті динамівської трибуни. Микола боронив нашу державу від московитських окупантів у складі 3 ОШБр. Загинув як воїн під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять герою, назавжди в строю!", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на війні із загарбниками загинув срібний призер чемпіонату світу.

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