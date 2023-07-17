Головне
Середа та Болюх стали срібними призерами чемпіонату світу та здобули олімпійську ліцензію
Вчора 13:20 829
Циганик: Жирона - єдиний клуб, який веде серйозні переговори по Довбику
Вчора 22:10 238
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Вчора 22:03 941
Шахтар підпише бразильського захисника
Вчора 21:37 320
Стало відомо, скільки квитків на бій Усик - Дюбуа придбали за перші 10 хвилин після старту продажу
Вчора 18:50 1039
XSport та Рух зробили свої пропозиції щодо телепулу УПЛ
Вчора 15:15 448
Стартував продаж квитків на бій Усик - Дюбуа
Вчора 14:55 609
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Вчора 13:24 4795
Авіакомпанія Windrose стала генеральним партнером Дніпра-1
Вчора 12:00 509
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Вчора 11:41 289541 23
Блоги
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Nastya Bolshakova
Вчора 22:03 933
Єдиний телепул, або "пороблено"
Єдиний телепул, або "пороблено" Олександр Глущенко
Вчора 17:02 903
Джокович брутально розтрощив свою ракетку після брейку Алькараса у фіналі Вімблдона - ВІДЕО
Джокович брутально розтрощив свою ракетку після брейку Алькараса у фіналі Вімблдона - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 13:50 2281
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ Андрій Дунець
16.07.2023 21:47 11983 1
Центральний корт Вімблдона влаштував українській тенісистці стоячу овацію після її слів про Україну - ВІДЕО
Центральний корт Вімблдона влаштував українській тенісистці стоячу овацію після її слів про Україну - ВІДЕО Андрій Дунець
13.07.2023 23:09 1976
Світоліна не стримала сліз, говорячи про Україну на пресконференції після півфіналу Вімблдона - ВІДЕО
Світоліна не стримала сліз, говорячи про Україну на пресконференції після півфіналу Вімблдона - ВІДЕО Андрій Дунець
13.07.2023 20:59 4851 2
Усик зачитав патріотичний реп після битви поглядів із Дюбуа - ВІДЕО
Усик зачитав патріотичний реп після битви поглядів із Дюбуа - ВІДЕО Андрій Дунець
13.07.2023 20:11 1229
Світоліна гідно прийняла поразку у півфіналі Вімблдона: відео останнього розіграшу та привітання Вондроушової
Світоліна гідно прийняла поразку у півфіналі Вімблдона: відео останнього розіграшу та привітання Вондроушової Андрій Дунець
13.07.2023 18:17 5502
Світоліна під бурхливу овацію Центрального корту покинула Вімблдон-2023 - ВІДЕО
Світоліна під бурхливу овацію Центрального корту покинула Вімблдон-2023 - ВІДЕО Андрій Дунець
13.07.2023 17:49 2267
Ретро дня: 4 роки тому Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдон
Ретро дня: 4 роки тому Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдон Андрій Твердохліб
13.07.2023 13:16 1602 1
День в історії. 13 липня Сергій Бубка здійснив легендарний стрибок
День в історії. 13 липня Сергій Бубка здійснив легендарний стрибок Андрій Твердохліб
13.07.2023 13:07 2434 1
Легендарний гравець Динамо нецензурно відповів блогеру на запитання про заступника Павелка - ВІДЕО
Легендарний гравець Динамо нецензурно відповів блогеру на запитання про заступника Павелка - ВІДЕО Андрій Дунець
13.07.2023 12:09 30717 3
Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму
Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму Андрій Дунець
12.07.2023 15:19 30311 5
Світоліна після матчу тепло обійнялася зі Швьонтек, яка давно й гучно підтримує Україну - ВІДЕО
Світоліна після матчу тепло обійнялася зі Швьонтек, яка давно й гучно підтримує Україну - ВІДЕО Андрій Дунець
11.07.2023 20:48 2921
Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдона
Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдона Андрій Дунець
11.07.2023 19:16 5749
«Вчимо сміливості»: Дитяча секція боксу від Favbet Foundation та SpartaBox
«Вчимо сміливості»: Дитяча секція боксу від Favbet Foundation та SpartaBox Юрко Юрченко
11.07.2023 16:52 513
2 роки тому збірна Італії виграла Євро-2020, перемігши у фіналі Англію - ВІДЕО
2 роки тому збірна Італії виграла Євро-2020, перемігши у фіналі Англію - ВІДЕО Андрій Дунець
11.07.2023 15:28 1758
Мудрик зухвало відповів фанату в соцмережах на зауваження щодо своєї гри
Мудрик зухвало відповів фанату в соцмережах на зауваження щодо своєї гри Андрій Дунець
11.07.2023 11:35 3987
4 роки тому Світоліна вже перемагала у чвертьфіналі Вімблдона: згадуємо матч українки проти Мухової
4 роки тому Світоліна вже перемагала у чвертьфіналі Вімблдона: згадуємо матч українки проти Мухової Андрій Дунець
11.07.2023 10:12 1572 2
Підсумки червня: найгучніші трансфери ТОП-чемпіонатів
Підсумки червня: найгучніші трансфери ТОП-чемпіонатів Юрко Юрченко
10.07.2023 15:55 455
Прямі трансляції

Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова

Серйозно сприйняв загрозу повномасштабного вторгнення, коли більшість не вірила "чуткам"
Вчора 22:03 Nastya Bolshakova 941 0
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
#Олександр Долгополов

Джерело - Чемпіон.

З початком війни у всіх нас змінилися життєві пріоритети, погляди та покликання. Ці реалії принесли з собою і нову діяльність: коментатори побрали до рук автомати, футболісти та боксери вступили до лав територіальної оборони, а тенісисти замінили ракетки дронами. Винятком не став і Олександр Долгополов, котрий ще кілька років тому роз’їжджав по Києву на шикарному феррарі, а зараз захищає нашу Батьківщину від російських окупантів.

Олександр народився у сім’ї спортсменів: мама займалася художньою гімнастикою, а батько був професійним тенісистом, тому питань до майбутнього Долгополова-молодшого не було. Маленький Сашко почав робити перші кроки в тенісі, майже тільки-но навчився ходити, адже вперше його руки тримали ракетку ще у віці трьох років. Як тут не пригадати відоме фото, на якому він позує разом із легендарним Андре Агассі.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

Втім, головним наставником та тренером хлопчика був саме тато, який не найкращим чином реалізував себе в тенісі.

Цей вид спорту є одним із найдорожчих у світі, тому грошей вистачало не завжди. В одному з інтерв’ю Долгополов розповів, що частина фінансів була відкладена батьком, а інша – позичалася у знайомих. Якось родина спортсменів була в такій кризі, що не могла забезпечити сину поїздку на турнір, проте у Всесвіту на Олександра були свої плани… Так, виходячи з магазину, батьки ненароком знайшли 800 доларів, тому гроші на квиток зявилися самі собою.

Невдалі тренування Олександра та поразки батько-тренер не лишав на корті, а дорікав ними сину і вдома. Саме через це спортсмен вирішив змінити наставника. Без образ та конфліктів не обійшлося, але на зміну цьому Долгополов-старший почав відчувати гордість за нащадка та його шалені здобутки.

У двохтисячних Олександр входив до двадцятки найкращих юніорів України. Випробування дорослими турнірами також були під силу юному тенісистові, тому своє почесне місце у топ-400 світу Долгополов отримав. Наступні роки кар’єрні здобутки українця стрімко зростали: успішні виступи на змаганнях ATP, кваліфікація на турніри Grand Slam та участь у Кубку Девіса з національною збірною.

У 2011 році "Доґ" дійшов до чвертьфіналу Australian Open, що стало його найкращим результатом за всю кар’єру. А вже у 2012-му піднявся на 13 місце світового рейтингу.

За довгі роки спортивної кар’єри Олександр напрацював власний – агресивний стиль гри. Саме за безжалісні подачі та жорстокі удари тенісиста прозвали "The Dog", що в перекладі з англійської означає "пес". Відтоді на трибунах під час його матчів викрикували саме це прізвисько.

Звичайно, карколомні здобутки у кар’єрі нагороджувалися такими ж карколомними сумами. За рік успішної діяльності спортсмен міг вільно заробляти мільйон доларів. Частину з прибутку Олександр інвестував у столичну нерухомість та бізнес, а іншу – в себе. Долгополов подорожував на приватних літаках, відпочивав на широку ногу та полюбляв спортивні авто, які стали ще однією пристрастю спортсмена.

Швидка їзда на феррарі неабияк розважала Олександра. Станом на 2020 рік спортсмен мав понад п'ять квартир у Києві, проте точну кількість він не називає. По завершенню кар’єри довелося пригальмувати своє дороге хобі, тому в його гаражі зараз стоїть спокійний каєн.

Особисте життя у чоловіка дуже насичене. Долгополов був одним із головних холостяків України. Тенісист крутив романи й зі співачками, й із моделями, й зі "звичайними" дівчатами. Попри таку популярність серед жінок, відданість він зберігав лише африканському домашньому улюбленцю – сервалу. На жаль, екзотичного друга Олександра не стало, але на згадку той залишив пам’ятні шрами на нозі господаря.

Нині сімейний статус тенісиста невідомий, адже Instagram спортсмена наповнений світлинами з окопів та зі зброєю в руках.

У 2019-му Олександр все рідше почав відвідувати тренування, а причиною тому стали численні травми. Рука зазнала розриву хряща, тому Долгополов був змушений пережити кілька операцій. Лікування за кордоном не виправдало очікувань – відновитися до нового сезону не вийшло. Тенісист відчував біль при кожному ударі, а ракетка просто випадала з рук. Про завершення своєї кар’єри "Доґ" повідомив у соціальних мережах:

"Це була неймовірна подорож довжиною у все моє свідоме життя. На жаль, через певну кількість операцій я не зміг повернутися на бажаний рівень. Грати з болем та обмеженнями не має сенсу. Дякую всім, хто підтримував та вболівав за мене. Дякую і тим, хто не радів моїм успіхам – ви були найкращою мотивацією".

Після завершення кар’єри в Олександра зявилося більше часу на "людське" життя. Він міг собі дозволити вільно проводити час, тренування за бажанням та стосунки.

Повномасштабну війну Долгополов зустрів у Туреччині, прилетівши туди за день до початку вторгнення росії (терористичної країни), бувши одним з небагатьох, хто довірився чуткам та виїхав за кордон. Екстенісист мав велику іноземну аудиторію у своєму твіттері, тому першим ділом почав висвітлювати події в Україні там та просити допомоги нашій армії.

Долгополов: У 2023 році я хочу бачити нашу перемогу, кордони 1991 року та закінчення війни

"Буквально за кілька днів ми розірвали інфопростір та дали зрозуміти всім, що відбувається. На той момент я вже тренувався зі зброєю з колишнім військовим у Туреччині", – розповідав Долгополов.

Колишня перша ракетка України спокійно міг насолоджуватися життям, але зараз його насолодою є знищення ворожих військ. Олександр Долгополов служить в аеророзвідці, де працює з дронами.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

"Україна це мій дім! І ми будемо його захищати з тими, хто тут лишився. Я не засуджую тих, хто виїхав, адже війна це дуже страшно і не кожен готовий піти на це. Але всі мають знати, що будь-хто може зробити свій внесок, навіть якщо ви не на фронті. Ви підійматимете дух армії та віру народу, просто перебуваючи поруч та підтримуючи нашу країну".

Фото: інстаграм Олександра Долгополова

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023 73482
Рейтинг WTA: Світоліна повернула статус першої ракетки України Рейтинг WTA: Світоліна повернула статус першої ракетки України 310957 3
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 13858
Рейтинг ATP: Алькарас залишився першою ракеткою світу Рейтинг ATP: Алькарас залишився першою ракеткою світу 61707
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 289541 23
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 7736
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18773 7
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2851
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 59499
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11760
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21852 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 77058