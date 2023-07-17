Серйозно сприйняв загрозу повномасштабного вторгнення, коли більшість не вірила "чуткам"

Джерело - Чемпіон.

З початком війни у всіх нас змінилися життєві пріоритети, погляди та покликання. Ці реалії принесли з собою і нову діяльність: коментатори побрали до рук автомати, футболісти та боксери вступили до лав територіальної оборони, а тенісисти замінили ракетки дронами. Винятком не став і Олександр Долгополов, котрий ще кілька років тому роз’їжджав по Києву на шикарному феррарі, а зараз захищає нашу Батьківщину від російських окупантів.

Олександр народився у сім’ї спортсменів: мама займалася художньою гімнастикою, а батько був професійним тенісистом, тому питань до майбутнього Долгополова-молодшого не було. Маленький Сашко почав робити перші кроки в тенісі, майже тільки-но навчився ходити, адже вперше його руки тримали ракетку ще у віці трьох років. Як тут не пригадати відоме фото, на якому він позує разом із легендарним Андре Агассі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

Втім, головним наставником та тренером хлопчика був саме тато, який не найкращим чином реалізував себе в тенісі.

Цей вид спорту є одним із найдорожчих у світі, тому грошей вистачало не завжди. В одному з інтерв’ю Долгополов розповів, що частина фінансів була відкладена батьком, а інша – позичалася у знайомих. Якось родина спортсменів була в такій кризі, що не могла забезпечити сину поїздку на турнір, проте у Всесвіту на Олександра були свої плани… Так, виходячи з магазину, батьки ненароком знайшли 800 доларів, тому гроші на квиток з’явилися самі собою.

Невдалі тренування Олександра та поразки батько-тренер не лишав на корті, а дорікав ними сину і вдома. Саме через це спортсмен вирішив змінити наставника. Без образ та конфліктів не обійшлося, але на зміну цьому Долгополов-старший почав відчувати гордість за нащадка та його шалені здобутки.

У двохтисячних Олександр входив до двадцятки найкращих юніорів України. Випробування дорослими турнірами також були під силу юному тенісистові, тому своє почесне місце у топ-400 світу Долгополов отримав. Наступні роки кар’єрні здобутки українця стрімко зростали: успішні виступи на змаганнях ATP, кваліфікація на турніри Grand Slam та участь у Кубку Девіса з національною збірною.

У 2011 році "Доґ" дійшов до чвертьфіналу Australian Open, що стало його найкращим результатом за всю кар’єру. А вже у 2012-му піднявся на 13 місце світового рейтингу.

За довгі роки спортивної кар’єри Олександр напрацював власний – агресивний стиль гри. Саме за безжалісні подачі та жорстокі удари тенісиста прозвали "The Dog", що в перекладі з англійської означає "пес". Відтоді на трибунах під час його матчів викрикували саме це прізвисько.

Звичайно, карколомні здобутки у кар’єрі нагороджувалися такими ж карколомними сумами. За рік успішної діяльності спортсмен міг вільно заробляти мільйон доларів. Частину з прибутку Олександр інвестував у столичну нерухомість та бізнес, а іншу – в себе. Долгополов подорожував на приватних літаках, відпочивав на широку ногу та полюбляв спортивні авто, які стали ще однією пристрастю спортсмена.

Швидка їзда на феррарі неабияк розважала Олександра. Станом на 2020 рік спортсмен мав понад п'ять квартир у Києві, проте точну кількість він не називає. По завершенню кар’єри довелося пригальмувати своє дороге хобі, тому в його гаражі зараз стоїть спокійний каєн.

Особисте життя у чоловіка дуже насичене. Долгополов був одним із головних холостяків України. Тенісист крутив романи й зі співачками, й із моделями, й зі "звичайними" дівчатами. Попри таку популярність серед жінок, відданість він зберігав лише африканському домашньому улюбленцю – сервалу. На жаль, екзотичного друга Олександра не стало, але на згадку той залишив пам’ятні шрами на нозі господаря.

Нині сімейний статус тенісиста невідомий, адже Instagram спортсмена наповнений світлинами з окопів та зі зброєю в руках.

У 2019-му Олександр все рідше почав відвідувати тренування, а причиною тому стали численні травми. Рука зазнала розриву хряща, тому Долгополов був змушений пережити кілька операцій. Лікування за кордоном не виправдало очікувань – відновитися до нового сезону не вийшло. Тенісист відчував біль при кожному ударі, а ракетка просто випадала з рук. Про завершення своєї кар’єри "Доґ" повідомив у соціальних мережах:

"Це була неймовірна подорож довжиною у все моє свідоме життя. На жаль, через певну кількість операцій я не зміг повернутися на бажаний рівень. Грати з болем та обмеженнями не має сенсу. Дякую всім, хто підтримував та вболівав за мене. Дякую і тим, хто не радів моїм успіхам – ви були найкращою мотивацією".

Після завершення кар’єри в Олександра з’явилося більше часу на "людське" життя. Він міг собі дозволити вільно проводити час, тренування за бажанням та стосунки.

Повномасштабну війну Долгополов зустрів у Туреччині, прилетівши туди за день до початку вторгнення росії (терористичної країни), бувши одним з небагатьох, хто довірився чуткам та виїхав за кордон. Екстенісист мав велику іноземну аудиторію у своєму твіттері, тому першим ділом почав висвітлювати події в Україні там та просити допомоги нашій армії.

Долгополов: У 2023 році я хочу бачити нашу перемогу, кордони 1991 року та закінчення війни

"Буквально за кілька днів ми розірвали інфопростір та дали зрозуміти всім, що відбувається. На той момент я вже тренувався зі зброєю з колишнім військовим у Туреччині", – розповідав Долгополов.

Колишня перша ракетка України спокійно міг насолоджуватися життям, але зараз його насолодою є знищення ворожих військ. Олександр Долгополов служить в аеророзвідці, де працює з дронами.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

"Україна це мій дім! І ми будемо його захищати з тими, хто тут лишився. Я не засуджую тих, хто виїхав, адже війна це дуже страшно і не кожен готовий піти на це. Але всі мають знати, що будь-хто може зробити свій внесок, навіть якщо ви не на фронті. Ви підійматимете дух армії та віру народу, просто перебуваючи поруч та підтримуючи нашу країну".

Фото: інстаграм Олександра Долгополова

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