Віват король, віват! 34 роки тому Блохін зіграв свій прощальний матч

Джерело - Чемпіон.

28 червня 1989 року відбувся прощальний матч легендарного динамівця Олега Блохіна.

На Республіканському стадіоні в Києві, у присутності 100 тисяч глядачів, збірна СРСР зіграла зі збірною світу (3:3).

На запрошення легендарного динамівського форварда відгукнулися топ-зірки того часу, а очолив збірну світу славетний Франц Бекенбауер.

Сам Блохін зіграв по тайму за обидві збірні.

Олег Блохін із 6-річною донькою Іришою

Прощальний матч Олега Блохіна

Республіканський стадіон, Київ

28 червня 1989

Збірна СРСР - збірна світу 3:3

Голи: 1:0 - 19' Бородюк, 1:1 - 20' Савичевич, 2:1 - 51' Бєланов, пенальті, 2:2 - 56' Дірсеу, 2:3 - 90' Блохін, 3:3 - 90' Балтача

Збірна СРСР: Чанов (Черчесов, 46), Безсонов (Родіонів, 46), Балтача, Горлукович, (Оганесян, 75), Чивадзе (Баль, 46), Лужний (Яремчук, 46), Алейников (Литовченко, 46), Черенков ( О. Кузнєцов, 46), Бородюк, Ю.Савичев (Протасов, 46), Блохін (Бєланов, 46).

Головний тренер: Валерій Лобановський

Збірна світу: Пфафф (Бельгія), Джентіле (Італія), Кірарте (Мексика), Спасич (Югославія), (Штіліке, ФРН, 69), (Ферстер, ФРН, 46), Казало (Югославія), Антоніоні (Італія), (Дірсеу, Бразилія, 46), Брайтнер (ФРН), Рошто (Франція) (Охана, Ізраїль, 46), Детарі (Угорщина), Савичевич (Югославія), (Блохін, 46).

Головний тренер: Франц Бекенбауер

Судді: А. Спірін, С. Хусаїнов, А. Попов (усі - СРСР).

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