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Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо

Сьогодні 10:51 Valeriy Ruchka 7938 1
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 червня, 49 років виповнилося легендарному нападнику київського Динамо та одному з найкращих футболістів у історії українського футболу Сергію Реброву.

Згадаймо кілька цікавих фактів про Реброва:

• Сергій Ребров - перший футболіст, який забив 100 голів у чемпіонаті України. Його ім'ям названий символічний клуб бомбардирів, яким підкоряється зазначена відмітка.

• При Реброві київське Динамо оновило свій рекорд за кількістю матчів без поразок - 33.

• Сергій Ребров відомий радіоаматор. Він чемпіон світу і Європи з радіоспорту, майстер спорту міжнародного класу.

• Сергій Ребров - кавалер двох орденів України: За заслуги III ступеня та За мужність III ступеня.

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