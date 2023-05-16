Прокурор у справі про відсторонення Павелка: "УАФ свідомо викривлює зміст листа від УЄФА та ФІФА"

На судовому засіданні по продовженню відсторонення Андрія Павелка від посади голови УАФ пояснили справжнє значення листа від ФІФА/УЄФА.

Журналіст Костянтин Андріюк опублікував у своєму телеграм-каналі відео та процитував прокурора звітної справи (орфографію збережено):

"З приводу листа, від УЄФА ФІФА. Він дійсно є, але УАФ свідомо ВИКРИВЛЮЄ його зміст. Я долучаю його до матеріалів заперечень і зацитую.

Там написано: "УЄФА і ФІФА висловлює свої застереження з приводу того що, ЯК СТВЕРДЖУЄ УАФ, на неї чиниться тиск".

Тобто УАФ написала в УЄФА/ФІФА, що на неї НІБИТО здійснюється тиск, у зв’язку із пред’явленням обвинувачення. І ФІФА/УЄФА дійсно відповіли: "Якщо є тиск, то дійсно це, мабуть, неправильно"

Але самостійно ФІФА/УЄФА нічого НЕ ПИСАЛИ. Вони просто відреагували на той лист, який написав пан Протасов".