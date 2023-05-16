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Прокурор у справі про відсторонення Павелка: "УАФ свідомо викривлює зміст листа від УЄФА та ФІФА"

Сьогодні 20:33 Андрій Дунець 262 0
Прокурор у справі про відсторонення Павелка: "УАФ свідомо викривлює зміст листа від УЄФА та ФІФА"
Фото: УАФ
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - АНДРІЮК ONLINE.

На судовому засіданні по продовженню відсторонення Андрія Павелка від посади голови УАФ пояснили справжнє значення листа від ФІФА/УЄФА.

Журналіст Костянтин Андріюк опублікував у своєму телеграм-каналі відео та процитував прокурора звітної справи (орфографію збережено):

"З приводу листа, від УЄФА ФІФА. Він дійсно є, але УАФ свідомо ВИКРИВЛЮЄ його зміст. Я долучаю його до матеріалів заперечень і зацитую.

Там написано: "УЄФА і ФІФА висловлює свої застереження з приводу того що, ЯК СТВЕРДЖУЄ УАФ, на неї чиниться тиск".

Тобто УАФ написала в УЄФА/ФІФА, що на неї НІБИТО здійснюється тиск, у зв’язку із пред’явленням обвинувачення. І ФІФА/УЄФА дійсно відповіли: "Якщо є тиск, то дійсно це, мабуть, неправильно"

Але самостійно ФІФА/УЄФА нічого НЕ ПИСАЛИ. Вони просто відреагували на той лист, який написав пан Протасов".

Нагадаємо, напередодні УАФ спростувала відсторонення Павелка, хоча раніше суддя Печерського суду міста Києва ухвалила рішення продовжити відсторонення до 9 липня 2023 року. 

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