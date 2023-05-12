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УАФ спростувала відсторонення Павелка

Павелко продовжує виконувати свої посадові обов’язки президента УАФ
Сьогодні 12:17 206 1
УАФ спростувала відсторонення Павелка
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу відреагувала на інформацію про відсторонення Андрія Павелка з посади УАФ.

Про це йдеться в повідомленні організації у Facebook.

"Відбулося судове засідання щодо чергової спроби "відсторонити" від займаної посади Андрія Павелка.

Вкотре нагадуємо, що рішення суду, яким уперше було частково задоволено клопотання прокурорів про тимчасове "відсторонення" Андрія Павелка, не вступило в законну силу та оскаржується в апеляційній інстанції. На нове рішення суду також буде подана апеляція.

Андрій Павелко, як і генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький, продовжують виконувати свої посадові обов’язки", - заявили в УАФ.

Раніше суддя Печерського суду міста Києва Головко ухвалила рішення продовжити відсторонення Павелка від посади президента Громадської спілки "Українська асоціація футболу" терміном до 9-го липня 2023-го року. 

Нагадаємо, Павелка переобрали у виконком УЄФА.

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