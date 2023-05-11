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Суд продовжив відсторонення Павелка

Сьогодні 21:24 166 0
Суд продовжив відсторонення Павелка
#Андрій Павелко

Джерело - Чемпіон.

Суддя Печерського суду міста Києва Головко ухвалила рішення продовжити відсторонення Павелка від посади президента Громадської спілки "Українська асоціація футболу" терміном до 9-го липня 2023-го року. 

Про це повідомляє FootballHub.

Відзначимо, це вже третє рішення суду про відсторонення Павелка від посади президента УАФ. Попередні два досі перебувають на розгляді в Апеляційному суді, оскільки Андрій Павелко з'являється на засідання без адвокатів і слухання постійно переносяться. Таким чином, підозрюваний свідомо затягує судовий процес.

Водночас адвокат Андрія Павелка Бойко під час судового засідання заявив, що його клієнт підписав розпорядження про призначення виконувачем обов'язків президента УАФ Олега Протасова. Про це повідомив наш журналіст, який присутній на засіданні в Печерському суді.

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Допис, поширений Footballhub (@foothubua)

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