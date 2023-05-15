УАФ має усні домовленості з новим головним тренером збірної

УАФ має усні домовленості із потенційним тренером національної збірної України.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

"З того, що говорять мої джерела, що розумію я – все окей, усні домовленості є. Але нічого ні з ким досі не підписано. Ви всі ж прекрасно розумієте, що поки нічого не підписано, не можна говорити про подію як про довершену.