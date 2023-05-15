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УАФ має усні домовленості з новим головним тренером збірної

Сьогодні 17:38 346 0
УАФ має усні домовленості з новим головним тренером збірної
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Віктор Вацко

Джерело - Чемпіон.

УАФ має усні домовленості із потенційним тренером національної збірної України.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

"З того, що говорять мої джерела, що розумію я – все окей, усні домовленості є. Але нічого ні з ким досі не підписано. Ви всі ж прекрасно розумієте, що поки нічого не підписано, не можна говорити про подію як про довершену.

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Станом на сьогодні збірна України все ще без головного тренера. Андрій Павелко, до речі, чомусь дуже нервово сприймає, коли я говорю на тему УАФ та головного тренера збірної", – сказав Вацко.

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