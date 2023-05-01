Але це не ті Інтер та Серія А, про які ви могли спершу подумати

Джерело - Чемпіон.

Карлос Де Пена став автором єдиного гола в матчі 3-го туру бразильської Серії А між Інтернасьйоналем та Гояс.

На 52-й хвилині уругваєць завдав потужного удару зльоту, завершивши розіграш кутового. Вийшов справжній шедевр.

Відео гола

Завдяки цій перемозі Інтер закріпився на верхівці турнірної таблиці чемпіонату Бразилії - команда набрала 7 очок після 3 ігор.

Додамо, що Карлос де Пена виступав за київське Динамо з 2019 по 2022 роки. За український клуб півзахисник провів 102 матчі, в яких забив 19 голів і віддав 19 результативних передач. А гравцем Інтернасьйоналя став у квітні минулого року.

Нагадаємо, футболіст після початку повномасштабного вторгнення росії заявляв, що не має наміру коли-небудь знову повертатися в Україну.

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