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Ексгравець Динамо шедевральним ударом приніс перемогу Інтеру в матчі бразильської Серії А - відео

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Ексгравець Динамо шедевральним ударом приніс перемогу Інтеру в матчі бразильської Серії А - відео
#Інтернасьйонал, #Карлос Де Пена, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Карлос Де Пена став автором єдиного гола в матчі 3-го туру бразильської Серії А між Інтернасьйоналем та Гояс.

На 52-й хвилині уругваєць завдав потужного удару зльоту, завершивши розіграш кутового. Вийшов справжній шедевр.

Відео гола

Завдяки цій перемозі Інтер закріпився на верхівці турнірної таблиці чемпіонату Бразилії - команда набрала 7 очок після 3 ігор.

Додамо, що Карлос де Пена виступав за київське Динамо з 2019 по 2022 роки. За український клуб півзахисник провів 102 матчі, в яких забив 19 голів і віддав 19 результативних передач. А гравцем Інтернасьйоналя став у квітні минулого року.

Нагадаємо, футболіст після початку повномасштабного вторгнення росії заявляв, що не має наміру коли-небудь знову повертатися в Україну.

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