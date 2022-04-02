Де Пена став гравцем Інтернасьйонала

Джерело - Чемпіон.
Атакувальний півзахисник київського Динамо Карлос де Пена перейшов до Інтернасьйонала.
Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.
Він підписав угоду до грудня 2022 року з можливістю продовження.
Контракт уругвайця з Динамо був розрахований до кінця 2022-го. Він виступав за киян з 2019 року. Повідомлялось, що уругваєць не хоче повертатись до Києва.
Vamos, Carlos! Nosso atacante uruguaio já vestiu o manto colorado. Ficou bem, hein?! 😍🇺🇾 pic.twitter.com/i0mUM9pjlb— Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 1, 2022