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Де Пена став гравцем Інтернасьйонала

Сьогодні 11:40 132 0
Він виступав за киян з 2019 року
Де Пена став гравцем Інтернасьйонала
#Де Пена, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний півзахисник київського Динамо Карлос де Пена перейшов до Інтернасьйонала.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Він підписав угоду до грудня 2022 року з можливістю продовження.

Контракт уругвайця з Динамо був розрахований до кінця 2022-го. Він виступав за киян з 2019 року. Повідомлялось, що уругваєць не хоче повертатись до Києва.

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