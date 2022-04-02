Де Пена став гравцем Інтернасьйонала

Він виступав за киян з 2019 року

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний півзахисник київського Динамо Карлос де Пена перейшов до Інтернасьйонала.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Він підписав угоду до грудня 2022 року з можливістю продовження.

Контракт уругвайця з Динамо був розрахований до кінця 2022-го. Він виступав за киян з 2019 року. Повідомлялось, що уругваєць не хоче повертатись до Києва.