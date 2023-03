Бешкетник дня: собака ефектно перервав матч Ліги чемпіонів КОНКАКАФ - Відео

Під час першого матчу 1/8 фіналу Ліки чемпіонів КОНКАКАФ між сальвадорською Альянсою та Філадельфією Юніон зі США на поле несподівано вибіг 23-й гравець.

Сталося це на 68-й хвилині. Собака цілеспрямовано кинувся на м'яч і добряче повеселив коментаторів поєдинку та охоронця, який хутко виніс чотирилапого гостя за межі ігрової зони.

Reason #8425 that Concacaf on @onesoccer is the gift that keeps on giving 🐶⚽️🐕 pic.twitter.com/vrHre1ouYv