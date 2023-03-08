Головне
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи
Сьогодні 10:33 356
Баварія - ПСЖ: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 14:37 1005
Петраков підписав контракт із союзником росії, який передавав зброю, – Федорчук розкритикував дії екстренера збірної України
Сьогодні 14:15 837
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 12:32 2269
Підтримай Шахтар у вирішальних матчах Ліги Європи на Volia TV
Сьогодні 11:55 188
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 11:53 21891 2
Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 08:30 731
Костюк зіграє з Петерсон, Ястремська - з Бондар, Цуренко - зі Чжу Лінь у першому колі WTA Indian Wells Open
Сьогодні 06:34 819
Цуренко вийшла в основну сітку Індіан-Веллсу
Сьогодні 03:27 530
Челсі Мудрика переграв Боруссію та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:08 1607
Блоги
Бешкетник дня: собака ефектно перервав матч Ліги чемпіонів КОНКАКАФ - Відео
Бешкетник дня: собака ефектно перервав матч Ліги чемпіонів КОНКАКАФ - Відео Андрій Дунець
Сьогодні 16:18 198
Петраков підписав контракт із союзником росії, який передавав зброю, – Федорчук розкритикував дії екстренера збірної України
Петраков підписав контракт із союзником росії, який передавав зброю, – Федорчук розкритикував дії екстренера збірної України Андрій Дунець
Сьогодні 14:15 833
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:53 21891 2
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи Андрій Дунець
Сьогодні 10:33 355
Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля
Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:51 7750
Joma збрехала УАФ? Українські блогери знайшли цікавий нюанс на сайті російського Зєніта
Joma збрехала УАФ? Українські блогери знайшли цікавий нюанс на сайті російського Зєніта Андрій Дунець
Вчора 20:47 696 1
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією Андрій Дунець
Вчора 16:54 7606 3
Коноплянка повертається до збірної України на матч з Англією – у 2012-му він забив на Вемблі супергол саме після пасу Ротаня – ВІДЕО
Коноплянка повертається до збірної України на матч з Англією – у 2012-му він забив на Вемблі супергол саме після пасу Ротаня – ВІДЕО Андрій Дунець
06.03.2023 18:03 2107
4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер
4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер Андрій Дунець
06.03.2023 14:51 2675 1
Костюк - восьма українська тенісистка-переможниця турніру WTA
Костюк - восьма українська тенісистка-переможниця турніру WTA Андрій Твердохліб
06.03.2023 13:24 1369
Зозуля забив фірмовий переможний гол у ворота другої команди Реала - ВІДЕО
Зозуля забив фірмовий переможний гол у ворота другої команди Реала - ВІДЕО Андрій Дунець
06.03.2023 12:28 2678
Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250
Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 Андрій Твердохліб
06.03.2023 02:48 7706
Володимиру Безсонову - 65: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста
Володимиру Безсонову - 65: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста Андрій Твердохліб
05.03.2023 21:00 5139
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65 Valeriy Ruchka
05.03.2023 20:47 6084 1
Кочергін забив шикарний гол у чемпіонаті Польщі
Кочергін забив шикарний гол у чемпіонаті Польщі Андрій Твердохліб
05.03.2023 20:41 1068
Боббі, а не Роберто. Фірміно – уособлення системи Клоппа в Ліверпулі
Боббі, а не Роберто. Фірміно – уособлення системи Клоппа в Ліверпулі Андрій Дунець
05.03.2023 20:16 1034
Відео дня: Ракицький гарматним голом-красенем відзначив повернення до Шахтаря
Відео дня: Ракицький гарматним голом-красенем відзначив повернення до Шахтаря Андрій Твердохліб
05.03.2023 19:50 2284
Кому війна, а кому... Ломаченко вчергове зганьбився - мило обіймався з російським бійцем, який підтримує кадирова
Кому війна, а кому... Ломаченко вчергове зганьбився - мило обіймався з російським бійцем, який підтримує кадирова Андрій Твердохліб
05.03.2023 19:22 1404 1
Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог?
Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог? Андрій Дунець
05.03.2023 10:47 1187
Велика кадрова перебудова Челсі. Що задумав клуб Мудрика, і що це змінює для Михайла
Велика кадрова перебудова Челсі. Що задумав клуб Мудрика, і що це змінює для Михайла Андрій Дунець
04.03.2023 19:54 1903
Прямі трансляції

Бешкетник дня: собака ефектно перервав матч Ліги чемпіонів КОНКАКАФ - Відео

Сьогодні 16:18 Андрій Дунець 200 0
Здається, це була найяскравіша подія даної гри
Бешкетник дня: собака ефектно перервав матч Ліги чемпіонів КОНКАКАФ - Відео
#КОНКАКАФ, #Філадельфія

Джерело - Чемпіон.

Під час першого матчу 1/8 фіналу Ліки чемпіонів КОНКАКАФ між сальвадорською Альянсою та Філадельфією Юніон зі США на поле несподівано вибіг 23-й гравець.

Сталося це на 68-й хвилині. Собака цілеспрямовано кинувся на м'яч і добряче повеселив коментаторів поєдинку та охоронця, який хутко виніс чотирилапого гостя за межі ігрової зони.

Відео

У підсумку матч завершився з рахунком 0:0, тож можна припускати, що неочікуване вторгнення собаки стало найцікавішим моментом зустрічі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів 5065
Мудрику може загрожувати зниження зарплати в Челсі Мудрику може загрожувати зниження зарплати в Челсі 3285
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 21891 2
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією 7612 3
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи 2269
Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля 7757
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 107917
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 6961
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 18412
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11473
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14193 3
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 16146