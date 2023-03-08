Бешкетник дня: собака ефектно перервав матч Ліги чемпіонів КОНКАКАФ - Відео

Здається, це була найяскравіша подія даної гри

Джерело - Чемпіон.

Під час першого матчу 1/8 фіналу Ліки чемпіонів КОНКАКАФ між сальвадорською Альянсою та Філадельфією Юніон зі США на поле несподівано вибіг 23-й гравець.

Сталося це на 68-й хвилині. Собака цілеспрямовано кинувся на м'яч і добряче повеселив коментаторів поєдинку та охоронця, який хутко виніс чотирилапого гостя за межі ігрової зони.

Відео

Reason #8425 that Concacaf on @onesoccer is the gift that keeps on giving 🐶⚽️🐕 pic.twitter.com/vrHre1ouYv — Adam Jenkins (@adamkjenkins) March 8, 2023

У підсумку матч завершився з рахунком 0:0, тож можна припускати, що неочікуване вторгнення собаки стало найцікавішим моментом зустрічі.

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