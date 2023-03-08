Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Бенфікою та Брюгге уболівальники господарів оплесками проводжали з поля українського нападника Романа Яремчука.

Яремчук вийшов у стартовому складі Брюгге та відіграв 62 хвилини. У пасиві українця - жовта картка. Матч завершився розгромною перемогою лісабонців - 5:1 (7:1 - за сумою двох матчів).

Нагадаємо, Яремчук перебрався в Брюгге з Бенфіки у серпні 2022-го року.

В іншому матчі дня Челсі вдома переміг Боруссію Д і також кваліфікувався до чвертьфіналу.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua