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Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля

Сьогодні 05:51 Андрій Твердохліб 99 0
Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля
#Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Бенфікою та Брюгге уболівальники господарів оплесками проводжали з поля українського нападника Романа Яремчука.

Яремчук вийшов у стартовому складі Брюгге та відіграв 62 хвилини. У пасиві українця - жовта картка. Матч завершився розгромною перемогою лісабонців - 5:1 (7:1 - за сумою двох матчів).

Нагадаємо, Яремчук перебрався в Брюгге з Бенфіки у серпні 2022-го року.

В іншому матчі дня Челсі вдома переміг Боруссію Д і також кваліфікувався до чвертьфіналу.

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