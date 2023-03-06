Зозуля забив фірмовий переможний гол у ворота другої команди Реала - ВІДЕО

Скільки він подібних м'ячів провів за кар'єру?!

Джерело - Чемпіон.

Роман Зозуля приніс перемогу Райо Махадаонді в матчі 26-го туру третього за рангом дивізіону Іспанії проти Реал Мадрида B.

На 94-й хвилині український нападник вдало зіграв головою в чужому штрафному майданчику, зробивши рахунок 2:1 на користь своєї команди. Примітно, що на полі 33-річний футболіст з'явився лише на 79-й хвилині.

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Цей гол став першою результативною дією для Зозулі за нову команду. Нагадаємо, Роман приєднався до Райо Махадаонди у грудні минулого року.

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