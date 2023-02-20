Зозуля: Сотні тисяч людей стали на майдані, захищаючи світле майбутнє

Український футболіст висловився з приводу Дня Героїв Небесної Сотні

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Роман Зозуля висловився з приводу Дня Героїв Небесної Сотні.

Відповідний пост він написав у Телеграмі.

"Сьогодні Україна відзначає річницю Героїв небесної сотні. Тоді, на зламі 13 і 14 року, ми зробили свій вибір. Вибір - крок вперед. До Європи. До цінностей, які ми бажали мати у своєму житті, а не до совкового минулого. Люди прийняли сторону просунення вперед. Сотні тисяч людей стали на майдані, захищаючи й обираючи світле майбутнє".

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"Влада, яка керувала в ті роки Україною, вирішила розігнати майдан. Нагнавши "Беркут", вони пішли у наступ. Не жаліючи нікого на своєму шляху. Людей обливали водою, закидали світло-шумовими гранатами. Стріляли".

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"Люди не відступали, стримували все. І стояли до кінця. На жаль, тоді загинуло дуже багато мирного населення. Населення, яке відстоювало своє майбутнє. Шануймо всіх полеглих. Продовжуємо їх справу. Боремось. Не відступаємо", - написав Зозуля

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