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Зозуля став гравцем іспанського клубу

Сьогодні 21:36 304 0
Роман Зозуля знайшов новий клуб
Зозуля став гравцем іспанського клубу
#Роман Зозуля

Джерело - rayomajadahonda.co.

Український форвард Роман Зозуля підписав контракт з Райо Махадаонда.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

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Договір між сторонами буде розрахований до кінця сезону - 30 червня 2023-го року. Гравець перейшов як вільний агент. 

У минулому сезоні Зозуля зіграв 37 матчів за Фуенлабраду, в яких забив 3 голи та віддав  3 результативні передачі.

Раніше Роман Зозуля висловився щодо висування своєї кандидатури на посаду президента УАФ.

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