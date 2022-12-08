Зозуля став гравцем іспанського клубу

Джерело - rayomajadahonda.co.
Український форвард Роман Зозуля підписав контракт з Райо Махадаонда.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
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Договір між сторонами буде розрахований до кінця сезону - 30 червня 2023-го року. Гравець перейшов як вільний агент.
У минулому сезоні Зозуля зіграв 37 матчів за Фуенлабраду, в яких забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.
Раніше Роман Зозуля висловився щодо висування своєї кандидатури на посаду президента УАФ.