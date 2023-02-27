Джерело - Чемпіон.

Крістіано Бірагі надзвичайно вдало вийшов на заміну в матчі 24-го туру чемпіонату Італії між Вероною та Фіорентиною.

Лівий захисник "фіалок" з'явився на полі на 74-й хвилині, а на 89-й несподівано розіграв штрафний, неймовірним ударом із власної половини поля заставши зненацька воротаря господарів Лоренцо Монтіпо.

Режисер трансляції такого теж не очікував - божевільний гол показали лише в повторах.

Відео епізоду

Цей м'яч став останнім у поєдинку - перемога Фіорентини з рахунком 3:0.

Огляд матчу

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua