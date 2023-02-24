Арсенал вивісив прапор України в себе на базі – Зінченко відреагував дуже тепло

Джерело - Чемпіон.

24 лютого 2023 року, в першу річницю повномасштабного вторгнення росії (терористичної країни) до України, лондонський Арсенал проявив солідарність із нашим народом.

Лідер Англійської Прем'єр-ліги розгорнув на власній базі синьо-жовтий стяг. Олександр Зінченко, звісно, не міг не відреагувати на це: наш співвітчизник, який виступає за Арсенал на позиції лівого захисника, опублікував фото у сторіз свого інстаграма, додавши емодзі серця.

Нагадаємо, минулими вихідними Зінченко забив свій дебютний гол за Арсенал та в АПЛ загалом.

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