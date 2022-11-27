Джерело - Чемпіон.

Кейшер Фуллер Спенс забив переможний гол у матчі Японія - Коста-Рика в 2-му турі чемпіонату світу.

На 81-й хвилині гри захисник центральноамериканської команди завдав елегантного удару в дальній кут, знаходячись на вході до штрафного майданчика суперника. Редакція Чемпіона вважає цей м'яч найкращим на Мундіалі в Катарі за 27 листопада.

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Пізніше цього дня Куртуа пропустив курйозний гол з удару від бокової лінії в матчі ЧС-2022.

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