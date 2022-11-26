Гравець збірної Нідерландів забив шедевральний гол у ворота Еквадору на ЧС-2022 - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Коді Гакпо красивим ударом відкрив рахунок у матчі 2-го туру Чемпіонату світу-2022 між збірними Нідерландів та Еквадору.
На 6-й хвилині гри нападник Країни Тюльпанів прицільно пробив з-за меж штрафного майданчика після передачі Деві Классена.
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Додамо, що поєдинок у підсумку завершився унічию (1:1).
Масовий протест проти країни-вбивці під час матчу чемпіонату світу
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