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Гравець збірної Нідерландів забив шедевральний гол у ворота Еквадору на ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 00:01 Андрій Дунець 670 0
Гравець збірної Нідерландів забив шедевральний гол у ворота Еквадору на ЧС-2022 - ВІДЕО
#ЧС-2022, #Збірна Еквадору з футболу, #Збірна Нідерландів з футболу, #Коді Гакпо

Джерело - Чемпіон.

Коді Гакпо красивим ударом відкрив рахунок у матчі 2-го туру Чемпіонату світу-2022 між збірними Нідерландів та Еквадору.

На 6-й хвилині гри нападник Країни Тюльпанів прицільно пробив з-за меж штрафного майданчика після передачі Деві Классена.

Відео

Додамо, що поєдинок у підсумку завершився унічию (1:1).

Масовий протест проти країни-вбивці під час матчу чемпіонату світу

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