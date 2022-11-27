Куртуа пропустив курйозний гол з удару від бокової лінії в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа припустився вирішальної помилки у грі 2-го туру чемпіонату світу Бельгія - Марокко.

На 73-й хвилині Абдельхамід Сабірі виконував подачу штрафного удару майже від самісінької бокової лінії. Голкіпер бельгійців, схоже, недооцінив небезпеку епізоду і дозволив м'ячу залетіти у ближній кут своїх воріт.

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У підсумку збірна Бельгії програла цей матч з рахунком 0:2.

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