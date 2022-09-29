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Останній гол Шевченко забив з асисту Коноплянки

Сьогодні 18:57 Андрій Твердохліб 159 0
Останній гол Шевченко забив з асисту Коноплянки
#Збірна України з футболу, #Євген Коноплянка, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

29 вересня дні народження святкують знакові для українського футболу Андрій Шевченко та Євген Коноплянка.

Цікаво, що свій останній гол у кар'єрі Шевченко забив з передачі Коноплянки. Сталося на Євро-2012 у грі збірної України проти збірної Швеції, який синьо-жовті виграли завдяки дублю Шеви.

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