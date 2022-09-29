Останній гол Шевченко забив з асисту Коноплянки

Джерело - Чемпіон.

29 вересня дні народження святкують знакові для українського футболу Андрій Шевченко та Євген Коноплянка.

Цікаво, що свій останній гол у кар'єрі Шевченко забив з передачі Коноплянки. Сталося на Євро-2012 у грі збірної України проти збірної Швеції, який синьо-жовті виграли завдяки дублю Шеви.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua