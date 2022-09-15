Бо гей: футболісту московського Локомотива заборонили виступати під своїм їм'ям

Джерело - Чемпіон.

Бразильському легіонеру московського Локомотива Педріньйо керівництво клуба заборонило використовувати своє звичне ім'я на ігровій футболці.

Про це розповів сам новачок російської команди.

"Керівництво клуба сказало, що моє ім'я означає гей (гомосексуаліст - ред.)", - зізнався футболіст.

Тепер бразилець, повне ім'я якого - Педро Габріель Перейра Лопес, виступатиме з написом на футболці - Педро Габріель.

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