Головне
Динамо - АЕК Ларнака 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:00 5563
Динамо - АЕК Ларнака - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи
Сьогодні 21:54 696
Дніпро-1 здобув дебютну перемогу в Лізі Конференцій
Сьогодні 21:39 547
Дніпро-1 за перший тайм забив три голи в ворота Апполона
Сьогодні 21:22 1812
Кабаєв та Андрієвський - у старті Динамо на матч з АЕКом
Сьогодні 20:51 370
Аполлон - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій
Сьогодні 19:44 2718
Аполлон - СК Дніпро-1: анонс і прогноз матчу Ліги конференцій
Сьогодні 17:00 729
Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 14:59 1691
Магучіх - у ТОП-10 в рейтингу найкращих легкоатлеток світу
Сьогодні 13:54 348
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 10:03 5752
Блоги
Дніпро-1 за перший тайм забив три голи в ворота Апполона
Дніпро-1 за перший тайм забив три голи в ворота Апполона Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:22 1763
Бо гей: футболісту московського Локомотива заборонили виступати під своїм їм'ям
Бо гей: футболісту московського Локомотива заборонили виступати під своїм їм'ям Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:55 340
Акробатика від Голанда та гармата Стоунза: усі голи 2 туру Ліги чемпіонів
Акробатика від Голанда та гармата Стоунза: усі голи 2 туру Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:53 555
The International 2022. Хто ще змагається за право участі на головному турнірі року з Dota 2
The International 2022. Хто ще змагається за право участі на головному турнірі року з Dota 2 Дмитро Копій
Сьогодні 14:24 232
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:06 1180 1
40-річний воротар відбив 2 пенальті в матчі Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі - ВІДЕО
40-річний воротар відбив 2 пенальті в матчі Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:25 7962
Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО
Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:00 9523
Датоме не стримав сліз після поразки від Франції у чвертьфіналі Євробаскету
Датоме не стримав сліз після поразки від Франції у чвертьфіналі Євробаскету Віктор Слюсаренко
Вчора 21:16 332
Мудрик у стрімкій атаці зрівняв рахунок в матчі Шахтар - Селтік - ВІДЕО
Мудрик у стрімкій атаці зрівняв рахунок в матчі Шахтар - Селтік - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 20:39 9946
Обрізка Мудрика призвела до пропущеного голу Шахтаря від Селтіка в ЛЧ - ВІДЕО
Обрізка Мудрика призвела до пропущеного голу Шахтаря від Селтіка в ЛЧ - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 20:16 4264
Ющенко забив за Шахтар у ворота Селтіка після красивої комбінації в Юнацькій лізі УЄФА - ВІДЕО
Ющенко забив за Шахтар у ворота Селтіка після красивої комбінації в Юнацькій лізі УЄФА - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 15:29 1083
Брюгге з Яремчуком та Соболем сенсаційно знищив Порту в Лізі чемпіонів - ВІДЕО
Брюгге з Яремчуком та Соболем сенсаційно знищив Порту в Лізі чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 13:17 3574
Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
Вчора 11:16 5371 1
Янніса Адетокунбо вилучили у матчі 1/4 фіналу Євробаскету-2022
Янніса Адетокунбо вилучили у матчі 1/4 фіналу Євробаскету-2022 Віктор Слюсаренко
13.09.2022 23:39 539
Перед матчем Ліги чемпіонів затримали трьох вболівальників за метання фаєрів у поліцію ВІДЕО
Перед матчем Ліги чемпіонів затримали трьох вболівальників за метання фаєрів у поліцію ВІДЕО Віктор Слюсаренко
13.09.2022 21:53 347
Янтунен виконав шикарний баззер зі своєї половини майданчика на Євробаскеті-2022
Янтунен виконав шикарний баззер зі своєї половини майданчика на Євробаскеті-2022 Віктор Слюсаренко
13.09.2022 21:40 453
Гол із тонким асистом Ярмоленка визнали одним із найкращих в ОАЕ - ВІДЕО
Гол із тонким асистом Ярмоленка визнали одним із найкращих в ОАЕ - ВІДЕО Андрій Дунець
13.09.2022 18:47 20915
Леоненко: Мої коти досі ржуть із Гармаша - ВІДЕО
Леоненко: Мої коти досі ржуть із Гармаша - ВІДЕО Андрій Дунець
13.09.2022 16:12 5457
Суддя переживав за свою безпеку! У Франції зіграли божевільний матч із 9 голами та 3 вилученнями у господарів - ВІДЕО
Суддя переживав за свою безпеку! У Франції зіграли божевільний матч із 9 голами та 3 вилученнями у господарів - ВІДЕО Андрій Дунець
13.09.2022 12:10 2365
У Бундеслізі забили шалений гол за чудернацькою траєкторією у ворота Баєра - ВІДЕО
У Бундеслізі забили шалений гол за чудернацькою траєкторією у ворота Баєра - ВІДЕО Андрій Дунець
12.09.2022 19:18 9932
Прямі трансляції

Бо гей: футболісту московського Локомотива заборонили виступати під своїм їм'ям

Сьогодні 20:55 Андрій Твердохліб 342 0
Бо гей: футболісту московського Локомотива заборонили виступати під своїм їм'ям

Джерело - Чемпіон.

Бразильському легіонеру московського Локомотива Педріньйо керівництво клуба заборонило використовувати своє звичне ім'я на ігровій футболці.

Про це розповів сам новачок російської команди.

"Керівництво клуба сказало, що моє ім'я означає гей (гомосексуаліст - ред.)", - зізнався футболіст.

Тепер бразилець, повне ім'я якого - Педро Габріель Перейра Лопес, виступатиме з написом на футболці - Педро Габріель.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
40-річний воротар відбив 2 пенальті в матчі Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі - ВІДЕО 40-річний воротар відбив 2 пенальті в матчі Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі - ВІДЕО 7968
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 5752
Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО 9525
Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 26035 1
Динамо - АЕК Ларнака 0:1. ОНЛАЙН Динамо - АЕК Ларнака 0:1. ОНЛАЙН 5563
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 17460
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 9397 1
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 44202 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6461
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 6976 7
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 108806
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3444 2