Сеньків: Фільм про збірну України - банальщина, жодного слова про матч із росією

Джерело - Чемпіон.

Відомий спортивний журналіст Андрій Сеньків оцінив документальний фільм про виступ збірної України з волейболу на Євро-2021.

Свою рецензію Сеньків написав у власному Фейсбуці. Особливо Андрієві не сподобався той факт, що у фільмі зовсім ніяк не було згадано про матч нашої збірної проти росії.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2021 Україна в запеклій боротьбі поступилася росії з рахунком 1:3.

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