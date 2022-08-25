Рух помстився журналісту, який розповів правду про Козловського

Рух анулював акредитацію на сезон УПЛ журналісту Андрію Сеньківу.

Про це розповів сам журналіст.

Актуально: Сеньків: Козловський випивав зі своїми друзями просто в укритті під час тривоги

"Подзвонили з клубу – сказали, мовляв, сам розумієш, за що

Я все розумію, але все рівно смішно. Я ж не підслуховував Козловського – він сам хотів, щоб його чули у віп-ложі України, а потім сам прийшов з кентами бухати в укриття. До речі, ще кричав до Анатолія Дем‘яненка: "Почему ваш Павелко там выебуется?". Але винен я, окей.

Умиваю руки. На матчі Руху більше не піду (не дуже то й планував). І так лайна з незвички забагато наївся. Сидіти в одному приміщенні з царьком, якому всі заглядають до рота – таке собі задоволення, скажу вам", - розповів Сеньків.