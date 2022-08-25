Головне
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23
Сьогодні 00:34 74108
ПСВ поступився Рейнджерс: результати матчів плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:40 1083
Українця Можарова відсторонено за провал тесту на допінг після дебюту на турнірі UFC
Вчора 22:55 389
Збірна України перемогла Угорщину у кваліфікації на ЧЄ-2023
Вчора 22:25 585
Setanta Sports та 1+1 готові судитися через трансляції УПЛ
Вчора 21:39 496
Збірна України програла Італії у матчі кваліфікації ЧС-2023
Вчора 20:39 1046
Рух вдома поступився Металісту у 1 турі УПЛ
Вчора 19:55 1149
Луческу: Не варто порівнювати Шахтар із Динамо
Вчора 19:11 879
FAVBET Foundation за підтримки групи компаній FAVBET передасть відремонтовані автівки для ЗСУ
Вчора 17:32 762
Аталанта знову підняла ціну на Маліновського
Вчора 15:37 970
Прямі трансляції

Рух помстився журналісту, який розповів правду про Козловського

Сьогодні 13:25 311 0
Журналісту анулювати акредитацію на матчі Руха
Рух помстився журналісту, який розповів правду про Козловського
#Рух Львів, #Андрій Сеньків, #Чемпіонат України, УПЛ, #Григорій Козловський

Джерело - KDK.

Рух анулював акредитацію на сезон УПЛ журналісту Андрію Сеньківу.

Про це розповів сам журналіст.

Актуально: Сеньків: Козловський випивав зі своїми друзями просто в укритті під час тривоги

"Подзвонили з клубу – сказали, мовляв, сам розумієш, за що

Я все розумію, але все рівно смішно. Я ж не підслуховував Козловського – він сам хотів, щоб його чули у віп-ложі України, а потім сам прийшов з кентами бухати в укриття. До речі, ще кричав до Анатолія Дем‘яненка: "Почему ваш Павелко там выебуется?". Але винен я, окей.

Умиваю руки. На матчі Руху більше не піду (не дуже то й планував). І так лайна з незвички забагато наївся. Сидіти в одному приміщенні з царьком, якому всі заглядають до рота – таке собі задоволення, скажу вам", - розповів Сеньків.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рух - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Рух - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 3329
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 74108
Стало відомо, чому Джошуа викинув пояси Усика після бою Стало відомо, чому Джошуа викинув пояси Усика після бою 10928
Зінченко встановив рекорд АПЛ Зінченко встановив рекорд АПЛ 6884
Колишня перша ракетка світу оголосила про свою вагітність Колишня перша ракетка світу оголосила про свою вагітність 2676
Козловський під час повітряної тривоги: Та дайте вже дограти ті дві хвилини Козловський під час повітряної тривоги: Та дайте вже дограти ті дві хвилини 2337
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7624
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 14995
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 14000 2
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6873
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 40124
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 17075 1