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Росіянин вимагає зняти плакат Зінченка в Уфі ВІДЕО

Сьогодні 20:48 Андрій Дунець 517 0
Росіянин вимагає зняти плакат Зінченка в Уфі ВІДЕО
#війна, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Уфа

Джерело - Чемпіон.

Активна проукраїнська позиція футболіста Манчестер Сіті Олександра Зінченка викликала обурення у стані країни-агресора.

Представник громадського руху "Чиста Черніковка" Руслан Бадретдінов заявив, що його організація вимагає від футбольного клубу Уфа зняти з фасаду домашнього стадіону плакат із зображенням українського футболіста, який виступав за башкірський клуб у 2015-2016 роках.

"Ми обурені тим, що банер Зінченка й досі висить на території Уфи. Всі ми знаємо, які пости та яку соціальну роботу з придушення та критики РФ він спільно зі своєю дружиною веде у своїх соцмережах.

Саме Уфа зробила з Олександра великого гравця, а не якийсь там колишній Шахтар, у якому він навіть до складу не потрапляв", - сказав Бадретдінов на відео у своєму Instagram.

Актуально: Зінченко закликав долучитися до збору на Байрактари

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