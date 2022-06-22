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Зінченко закликав долучитися до збору на Байрактари

Вчора 22:33 186 0
Сергій Притула та Ігор Лачен збирають на Байрактари для ЗСУ
Зінченко закликав долучитися до збору на Байрактари
#Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко закликав долучитися до збору коштів на придбання трьох Байрактарів для ЗСУ.

Відповідний пост він зробив у Інстаграмі.

"Необхідна сума - 500 млн грн (15 млн $), термін один тиждень. Але нехай ці великі цифри вас не лякають - згадаємо литовців. Їм знадобилося три дні на один Байрактар. Ну а тепер згадаємо, що ми - українці. Чи є щось, що нам не під силу?" - написав Зінченко.

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Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Нагадаємо, Данило Сікан закликає приєднатися до збору на три Байрактари.

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