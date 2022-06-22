Зінченко закликав долучитися до збору на Байрактари

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко закликав долучитися до збору коштів на придбання трьох Байрактарів для ЗСУ.

Відповідний пост він зробив у Інстаграмі.

"Необхідна сума - 500 млн грн (15 млн $), термін один тиждень. Але нехай ці великі цифри вас не лякають - згадаємо литовців. Їм знадобилося три дні на один Байрактар. Ну а тепер згадаємо, що ми - українці. Чи є щось, що нам не під силу?" - написав Зінченко.