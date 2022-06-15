Колишній російський футболіст та експартнер Анатолія Тимощука по Зєніту Ігор Денисов розповів, як у перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну звертався із проханням припинити війну до президента своєї країни.

Це стало відомо з інтерв'ю Денисова YouTube-каналу Nobel:

"Можливо, мене за ці слова посадять або вб'ють, але я проти війни. Я записав звернення до нашого "великого"... Я сказав, що готовий стати на коліна, аби все це припинилося. Це було на третю чи четверту добу після початку вторгнення

Я не гордий хлопець, але, на жаль, ніхто зі ЗМІ не опублікував моє звернення. Втім, звісно, навіть зараз, коли я про це кажу, мені страшнувато, тому що вони вони ухвалюють там всі ці закони про кримінальні справи.

Проте я не ховаюсь і не збираюся нікуди їхати. Мені це не потрібно. Що буде, те буде. Але як можна не сказати, якщо я так відчуваю?"