Верховна Рада може змінити слова гімну України

Джерело - Чемпіон.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується внести зміни до тексту Державного Гімну України.

Автори проєкту, депутати від партії Слуга Народу Георгій Мазурашу та Іван Юнаков пояснюють свою ініціативу наступним чином:

"Виклик із яким зіткнулася Україна, починаючи з 24 лютого 2022 року, є прямим посяганням на її незалежність, суверенітет та існування як держави загалом. Перемога у війні за своє існування та продемонстрована здатність до відстоювання своєї державності та суверенних територій призвела до необхідності внесення змін до Державного гімну України, наповнення його новим змістом та характером".

Текст пропонують змінити так:

"Процвітає України, її слава й воля! Вже нам браття українці усміхнулась доля! Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу, Бо віками ми є браття козацького роду! Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє, Бо у нашій Україні доленька квітніє! А завзята праця щира всіх нас об’єднає Пісня волі в Україні гучніше лунає! Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу, Бо віками ми є браття козацького роду!"

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