Кличко: Щоб припинити прагнення путіна до завоювань, необхідно припинити імпорт нафти та газу

Легендарний український боксер - про вторгнення росії в Україну

Джерело - Чемпіон.

Видатний український боксер Володимир Кличко закликав країни світу та Європи припинити купувати у Росії енергоресурси.

"Путін не зупиниться в Україні. Щоб припинити його прагнення завоюванням, необхідно припинити імпорт нафти і газу. Краще платити грошима, аніж життям", - написав Кличко-молодший.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua