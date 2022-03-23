Кличко: Щоб припинити прагнення путіна до завоювань, необхідно припинити імпорт нафти та газу

Джерело - Чемпіон.
Видатний український боксер Володимир Кличко закликав країни світу та Європи припинити купувати у Росії енергоресурси.
"Путін не зупиниться в Україні. Щоб припинити його прагнення завоюванням, необхідно припинити імпорт нафти і газу. Краще платити грошима, аніж життям", - написав Кличко-молодший.
Putin's Russia will not stop at Ukraine. To stop its appetite for conquest, oil and gas imports must be stopped. It’s better to pay with money rather than with lives. #StopRussia #IsolateRussia #FreeUkraine #WeAreAllUkrainians #StandWithUkraine #StopTheWar #United #StandTogether pic.twitter.com/Hse6K8vJbg— Klitschko (@Klitschko) March 22, 2022
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