Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 12:51 31881
Усику дозволили виїхати з України для бою з Джошуа
Вчора 22:39 565
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Маямі
Вчора 20:25 486
Матч Динамо – Спортінг відбудеться у Бухаресті
Вчора 19:12 852 1
Євроліга дискваліфікувала усі російські клуби
Вчора 17:45 459
Подкопаєва: Допоможіть Україні перемогти у цій страшній війні та вижити
Вчора 14:09 522
Футбольний арбітр вступив до територіальної оборони Миколаєва
Вчора 10:24 571
Ястремська не дограла матч на турнірі у Маямі
Вчора 09:11 901
Ломаченко відмовився від бою з Камбососом та прийняв рішення залишитися в Україні
Вчора 08:24 1203
Суркіс вивіз з України онуків-призовників
21.03.2022 21:55 2567
Блоги
Серхіо Рамос збирає гроші для постраждалих у війні українців
Серхіо Рамос збирає гроші для постраждалих у війні українців Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:25 88
Кличко: Щоб припинити прагнення путіна до завоювань, необхідно припинити імпорт нафти та газу
Кличко: Щоб припинити прагнення путіна до завоювань, необхідно припинити імпорт нафти та газу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:54 97
Коляденко: Ми ще повернемось у наш рідний Ірпінь
Коляденко: Ми ще повернемось у наш рідний Ірпінь Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:55 174
Бех-Романчук: Будь ласка, зупиніть війну
Бех-Романчук: Будь ласка, зупиніть війну Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:40 189
Кадірі шокований світлинами руйнувань в Україні після нападу росіян
Кадірі шокований світлинами руйнувань в Україні після нападу росіян Віктор Слюсаренко
Вчора 14:15 451
Українська асоціація футболу потролила окупантів
Українська асоціація футболу потролила окупантів Віктор Слюсаренко
Вчора 11:55 435
Футболістка збірної України долучилась до збору гуманітарної допомоги
Футболістка збірної України долучилась до збору гуманітарної допомоги Віктор Слюсаренко
Вчора 10:56 378
Харлан: Кожен, хто підтримує війну, має бути дискваліфікований
Харлан: Кожен, хто підтримує війну, має бути дискваліфікований Віктор Слюсаренко
Вчора 10:09 389
Фани Роми прогавили перший гол своєї команди в дербі через власний банер. ВІДЕО
Фани Роми прогавили перший гол своєї команди в дербі через власний банер. ВІДЕО Андрій Дунець
21.03.2022 18:42 637
Монзуль з українським прапором вивела Інтер та Сампдорію на матч жіночої Серії А
Монзуль з українським прапором вивела Інтер та Сампдорію на матч жіночої Серії А Віктор Слюсаренко
20.03.2022 20:41 1972
Бех-Романчук - про срібну медаль на чемпіонаті світу: Для моєї України, для мого народу
Бех-Романчук - про срібну медаль на чемпіонаті світу: Для моєї України, для мого народу Віктор Слюсаренко
20.03.2022 19:56 512
Рохас побила світовий рекорд у потрійному стрибку ВІДЕО
Рохас побила світовий рекорд у потрійному стрибку ВІДЕО Віктор Слюсаренко
20.03.2022 17:39 742
Саладуха: Нехай наші спортивні перемоги доповнюють успіхи на фронті!
Саладуха: Нехай наші спортивні перемоги доповнюють успіхи на фронті! Віктор Слюсаренко
20.03.2022 17:25 551
У Белграді пролунав гімн України на честь Ярослави Магучіх
У Белграді пролунав гімн України на честь Ярослави Магучіх Андрій Твердохліб
20.03.2022 15:07 637
Російські спортивні журналісти пішли слідом за російським воєнним кораблем - нах*й
Російські спортивні журналісти пішли слідом за російським воєнним кораблем - нах*й Андрій Твердохліб
20.03.2022 13:24 846
Легендарна гірськолижниця підтримала Україну
Легендарна гірськолижниця підтримала Україну Андрій Твердохліб
20.03.2022 12:42 806
Ексрадник Жданова вимагає припинити спортивну співпрацю з білоруссю
Ексрадник Жданова вимагає припинити спортивну співпрацю з білоруссю Андрій Твердохліб
20.03.2022 12:00 611
Фото дня. Магучіх отримала золоту медаль чемпіонату світу 2022
Фото дня. Магучіх отримала золоту медаль чемпіонату світу 2022 Андрій Твердохліб
20.03.2022 09:08 732
Дружина Усика: Моя ненависть до росії росте кожну секунду
Дружина Усика: Моя ненависть до росії росте кожну секунду Віктор Слюсаренко
19.03.2022 21:41 1615
Відео дня. Історичний стрибок Магучіх на чемпіонаті світу 2022
Відео дня. Історичний стрибок Магучіх на чемпіонаті світу 2022 Андрій Твердохліб
19.03.2022 20:33 2890
Прямі трансляції

Кличко: Щоб припинити прагнення путіна до завоювань, необхідно припинити імпорт нафти та газу

Сьогодні 13:54 Віктор Слюсаренко 98 0
Легендарний український боксер - про вторгнення росії в Україну
Кличко: Щоб припинити прагнення путіна до завоювань, необхідно припинити імпорт нафти та газу
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Видатний український боксер Володимир Кличко закликав країни світу та Європи припинити купувати у Росії енергоресурси.

"Путін не зупиниться в Україні. Щоб припинити його прагнення завоюванням, необхідно припинити імпорт нафти і газу. Краще платити грошима, аніж життям", - написав Кличко-молодший.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022 Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022 1064
Гутцайт підтвердив від'їзд Усика з України Гутцайт підтвердив від'їзд Усика з України 1175
Сабо мріє вигнати всіх росіян з України Сабо мріє вигнати всіх росіян з України 1063
Нападник Ліверпуля перейде у Мілан Нападник Ліверпуля перейде у Мілан 1018
Росіянину, який очолював європейську федерацію, повідомили про недовіру Росіянину, який очолював європейську федерацію, повідомили про недовіру 1105
Ярмоленко назвав список адекватних росіян зі світу спорту Ярмоленко назвав список адекватних росіян зі світу спорту 1317
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 19356 1
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 36170
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 10914 2
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 11752
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 87297 1
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57164