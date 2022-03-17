Терлюга: 21 руйнування моєї країни. Немає прощення!

Джерело - Чемпіон.
Українська каратистка, срібна призерка ігор у Токіо Анжеліка Терлюга звернулася до представників росії, країни, яка віроломно вторглася в Україну.
"Немає слів. 21 день руйнування моєї країни. Вони зруйнували багато життів і продовжують це робити... Ми молимося. Ми боремося. Ми просимо про допомогу.
Нема прощення. Ніколи", - зазначила Терлюга.
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