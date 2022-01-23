Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков та його друга половинка Ліза Передня чекають на дитину.
Для того, щоб дізнатися стать малюка 19-річному хавбеку гірників потрібно було ногою вдарити по кулі у вигляді футбольного м'яча, щоб з нього посипалися блискітки певного кольору.
"Ці емоції неможливо передати словами...", - прокоментував подію Судаков, коли дізнався, що матиме дівчинку.
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Нагадаємо Шахтар U-19 поступився МТК на зборах у Туреччині.
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