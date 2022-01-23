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Гравець Шахтаря дізнався стать своєї дитини, виконавши певне завдання

Сьогодні 22:37 Віктор Слюсаренко 66 0
Гравець Шахтаря дізнався стать своєї дитини, виконавши певне завдання
#Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря  Георгій Судаков та його друга половинка Ліза Передня чекають на дитину.

Для того, щоб дізнатися стать малюка 19-річному хавбеку гірників потрібно було ногою вдарити по кулі у вигляді футбольного м'яча, щоб з нього посипалися блискітки певного кольору.

"Ці емоції неможливо передати словами...", - прокоментував подію Судаков, коли дізнався, що матиме дівчинку. 

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Допис, поширений Giorgi Sudakov✨ (@sudakov_11)

Нагадаємо Шахтар U-19 поступився МТК на зборах у Туреччині.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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